Neve in Trentino (VIDEO E FOTO), calo delle temperature e i fiocchi bianchi cadono anche al di sotto dei 2 mila metri

Sta nevicando a Passo San Pellegrino e altre zone della Val di Fassa dove i pascoli sono tornati ad imbiancarsi. Diversi centimetri di neve anche in Marmolada, a Punta Penia, come documentato da un video pubblicato da Carlo Budel

TRENTO. Come da previsioni è tornata anche la neve. Nelle prime ore di quest'oggi sono diversi i territori che si sono risvegliati avvolti da una coltre bianca.

Non solo in Trentino ma anche nel bellunese, in queste ore sta nevicando con un repentino abbassamento delle temperature.





Come già spiegato nei giorni scorsi (QUI L'ARTICOLO), questa notte è arrivato un fronte freddo che porta a un brusco passaggio dall'estate all'autunno.

I fiocchi biacchi arrivano fino a quota 2 mila metri e in alcuni casi anche al di sotto. A Passo San Pellegrino la neve questa mattina ha già imbiancato gran parte dei pascoli cogliendo anche di sorpresa alcune mucche.

Sta nevicando anche sulla Marmolada dove sono già caduti diversi centimetri di neve. Stessa situazione in diversi passi anche nel bellunese dove la neve è iniziata a cadere nel corso della notte.

Qui il video di Carlo Budel