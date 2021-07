Incontro tra lupo e orso, l'autore del video: “Quando ho visto quelle immagini ho iniziato a correre lungo il sentiero per la gioia”

Lo straordinario incontro tra un lupo ed un plantigrado, ripreso nei boschi trentini dalla fototrappola di Massimo Vettorazzi, ha regalato tante emozioni in tutto il Paese ma chi ha provato più gioia a vedere quelle immagini forse è stato proprio l'autore: “Qualche settimana fa è venuto a mancare mio padre, aveva visto il video dell'incontro, l'ho condiviso anche per svuotarmi la testa e riempirla di nuove emozioni”

TRENTO. “E' stata una cosa del tutto inaspettata: reputo quelle immagini il coronamento di 15 anni di lavoro sul campo”. A parlare è Massimo Vettorazzi, l'autore del video nel quale è stato ripreso l'incredibile incontro tra un lupo ed un orso nei boschi del Trentino (Qui Articolo). “Nel tempo c'è stata un'evoluzione sia tecnica che personale – dice Vettorazzi – con la disponibilità delle ultime foto-trappole e la mia continua ricerca di nuove angolazioni”.

Vettorazzi infatti è un ingegnere ambientale (“che avrebbe voluto fare il faunista”) e grandissimo appassionato di fotografia naturalistica, tramite la quale cerca di trasmettere emozioni con le sue immagini, alle quali ultimamente si accompagnano anche degli acquerelli. “Da anni collaboro come volontario con la Provincia di Trento – racconta l'uomo – e ultimamente si è costituito formalmente un gruppo di volontari, appassionati come me di fotografia naturalistica, in sinergia con il Muse ed il Settore grandi carnivori della Pat. Tra di noi c'è una competizione amichevole su chi riesce a raccogliere le immagini più incredibili, con una battuta mi verrebbe da dire che ora la palla passa a loro”.

Era il 2 giugno quando Vettorazzi ha raggiunto insieme ad un amico il luogo dove era stata sistemata la foto-trappola (“vicino a Trento ma non diciamo esattamente dove” sottolinea lui) e dopo aver inserito la scheda di memoria nel tablet: “Dopo tante immagini a vuoto, ho iniziato a vedere alcune anteprime di lupi solitari che mi hanno incuriosito – spiega l'uomo – poi nell'inquadratura è passata una coppia di lupi e poi ancora un orso. Quando ho visto il plantigrado fermo e il lupo passare sotto di lui ho iniziato a correre lungo il sentiero per la gioia. E' stata un'emozione stratosferica”. A sostenere ed incoraggiare l'uomo, e ad aiutarlo montando le immagini raccolte, la compagna Dorotea Nicolussi.

“Poche settimane fa è scomparso mio padre – racconta Vettorazzi – aveva visto le immagini dell'incontro ancora non montate. Dopo qualche giorno ho deciso di pubblicare il video, anche per svuotarmi la testa e riempirla di nuove emozioni”. L'ingegnere ambientale fa parte anche della Commissione tutela montagna della Sat con la quale, dice: “Da anni ci occupiamo di corretta informazione sul tema della convivenza coi grandi carnivori sul territorio, in stretta collaborazione con gli organi istituzionali. So bene che la convivenza non è facile, ma se il risultato sono queste emozioni vale la pena combattere. Come Sat è da anni che cerchiamo di ricostituire il tavolo di comunicazione sul tema (che comprendeva diversi attori del territorio) coordinato dalla Pat, ma la Giunta non sembra ascoltarci”.