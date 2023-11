Prima la corsa sfrenata, poi un calcio e la capriola all'indietro (VIDEO): "Scena pazzesca che difficilmente mi capiterà di rivedere"

Il lupo si lancia in una sfrenata corsa per predare un vitello lasciato incustodito, ma quello che accade "è davvero straordinario. È stata una cosa pazzesca, qualcosa che difficilmente mi capiterà ancora di vivere". Queste le parole del fotografo Luigi Scafati che ha catturato l'eccezionale momento (guardare per credere)

L'AQUILA. "Una scena incredibile: un tentativo di predazione di lupo appenninico su vitello", che tuttavia si conclude in maniera del tutto inaspettata (almeno per alcuni). E' quello catturato dal fotografo Luigi Scafati, che nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha avuto occasione di assistere a un eccezionale momento. Unendo i vari scatti in sequenza, la scena è divenuta un vero e proprio video.

"Che scena mercoledì scorso - racconta il fotografo -. Non mi era mai capitato di poter fotografare qualcosa del genere. È stata una cosa pazzesca, qualcosa che difficilmente mi capiterà ancora di vivere". Una grandissima emozione, quella vissuta da Scafati accanto a degli amici, momento catturato in fotogrammi accuratamente uniti, tanto da restituire vita al momento.

Le immagini mostrano un lupo che, "da grande opportunista", trovatosi dinanzi ad animali domestici incustoditi ne approfitta. Il grande carnivoro, infatti, corre per tentare di predare un vitello che, tuttavia, ha la meglio. Nella sfrenata corsa il vitello riesce a tirare un calcio al lupo, che finisce per fare una capriola all'indietro cadendo. Un esito sicuramente inaspettato per chi osserva la scena.