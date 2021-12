L’addio al 55enne Lorenzo Tani, il saluto dell’Aquila Basket: “Da lassù guarderà le nostre partite e non mancherà sicuramente di commentare”

TRENTO. Lorenzo Tani si è spento a 55 anni dopo una lunga lotta con una malattia neurodegenerativa, nota come Paralisi supra nucleare. Il noto imprenditore trentino ha trascorso gli ultimi giorni nell’Rsa Beato de Tschiderer.

Tani era molto conosciuto in città in quanto titolare dello storico negozio “Tani tendaggi” ma era molto noto anche per la sua passione per lo sport, in particolare per il basket. Il 55enne era stato anche un giocatore vestendo le maglie dell’Endas Marsilli Rovereto, del Pgs Rovereto e infine nell’Old Boys.

“La scomparsa di Lorenzo Tani è una terribile notizia che colpisce e lascia basiti”, afferma Luigi Longhi presidente dell’Aquila Basket. “Titolare della nota impresa di famiglia nel settore dei tendaggi, la sua è stata una vicinanza ed un’amicizia ad Aquila di lunga data fatta di commenti e discussioni accomunati dalla stessa passione. Poche settimane fa era venuto al palazzetto per quella che rimane la sua ultima partita. Alla moglie Patrizia, ai giovani figli Umberto ed Eugenio un grande abbraccio da tutti noi. Da lassù guarderà le nostre partite e non mancherà sicuramente di commentare! Ciao Lorenzo”.