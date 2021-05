L’appello del soccorso alpino: “Cerchiamo una donna, chi ha informazioni ci contatti”. Ricerche in corso nella zona dell’Adamello

Le ricerche sono in corso da questa mattina, nella speranza di rintracciare la donna classe 1966 il soccorso alpino ha diffuso una foto rivolgendo un appello a collaborare con le ricerche

TEMÙ (BS). Al momento sono diversi i tecnici del soccorso alpino che stanno setacciando la zona dell’Adamello, in territorio lombardo ma poco distante dal confine con il Trentino-Alto Adige, per cercare di ritrovare una donna scomparsa questa mattina, 8 maggio.





“In Alta Valle Camonica, zona Temù – si legge nell’appello diramato sui social dal soccorso alpino lombardo – è in corso la ricerca di una donna del 1966, uscita stamattina intorno alle 7 in direzione Garìo, sopra Villa D’Allegno”.

Se qualcuno ha visto la donna oppure ha informazioni utili è pregato di mettersi in contatto con il numero 0364.94150.