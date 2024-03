''Paola è alta un metro e 68, ha lunghi capelli castani. Aiutateci a trovarla'', ricerche in corso per Paola Collavo

VALBRENTA. ''Paola è alta un metro e 68, ha lunghi capelli castani. Potrebbe essere in stato confusionale e non rispondere se chiamata. Chiunque abbia sue informazioni è pregato di contattare i carabinieri''. E' questo l'appello del soccorso alpino veneto che da questa mattina è sulle tracce di Paola Collavo, 50enne di Quero Vas di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì.

La macchina delle ricerche è stata attivata ieri pomeriggio, 7 marzo, attorno alle 17. I vigili del fuoco sono impegnati sul Monte Grappa versante vicentino.

Attivato questa mattina dal Suem, anche il Soccorso alpino di Feltre e della Pedemontana del Grappa sta partecipando, assieme ai Vigili del fuoco e al Soccorso alpino della Guardia di finanza, alle ricerche della cinquantenne di cui non si hanno più notizie da mercoledì pomeriggio, quando si è allontanata dalla propria abitazione.

La sua auto è stata rinvenuta parcheggiata sul ciglio della strada provinciale 148, non distante da Malga Scarpon sul Monte Grappa. Le squadre stanno perlustrando la rete sentieristica e controllando casere, malghe e altre strutture nelle vicinanze.

Le operazioni di ricerca sono rese difficili per l’abbondante nevicata che ha interessato la zona che si trova sopra i 1500 metri di quota. E' stato attivato anche il personale del soccorso alpino per la ricerca in valanga per la verifica di una piccola slavina presente in zona.