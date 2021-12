Mai un giorno di riposo e per dormire una roulotte senza riscaldamento (con -13 gradi) e pessime condizioni igieniche: denunciato allevatore per come tratta il pastore

La Polizia Locale delle Giudicarie durante un servizio di controllo svolto congiuntamente al corpo forestale della Pat ha individuato nelle campagne nei pressi di Comano Terme un pastore che conduceva un nutrito gregge di pecore che oltre ad aver provocato numerosi danni a diversi privati con gli animali affamati per l’assenza di foraggio operava anche in assenza di contratto e in condizioni pessime