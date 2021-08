Tragedia in montagna, un 25enne è morto davanti ai compagni di cordata dopo essere precipitato per 40 metri in val di Fassa

Un alpinista di Roma si trovava sulla parte finale della via Nixverdruss nel gruppo Roda di Vaèl. A causare la caduta nel vuoto un probabile cedimento di un ancoraggio. Complicata operazione del soccorso alpino