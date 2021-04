Tragedia in val di Fiemme, un operaio di 30 anni aveva appena finito di lavorare quando un tronco si è improvvisamente mosso e l'ha travolto

Il tragico incidente è avvenuto a quota 1.350 metri e in una zona impervia, gli operai di una ditta altoatesina stavano lavorando in un'area di esbosco, poco sopra l'abitato di Cavalese. Il sindaco Sergio Finato: "C'è grande rammarico per questa tragedia, in particolare perché un giovane ha perso la vita"

CAVALESE. Una tragica fatalità, un tronco di un albero già a terra si è improvvisamente mosso, quindi l'ha travolto e schiacciato. Questa la dinamica rilevata dai carabinieri per quanto riguarda l'incidente nei boschi della val di Fiemme, costata la vita a un giovane operaio di 30 anni.

L'allerta è scattata intorno alle 17.15 di oggi, in val Forame nelle vicinanze dell'omonima malga posizionata sopra il centro abitato di Cavalese (Qui articolo).

A quota 1.350 metri e in una zona impervia, gli operai di una ditta altoatesina stavano lavorando in un'area di esbosco. I boscaioli avevano appena terminato le attività e stavano recuperando l'attrezzatura e gli effetti personali per rientrare dopo una giornata di lavoro. Improvvisamente, però, il tronco già a terra si è mosso e il 30enne di nazionalità rumena si è trovato lungo la traiettoria.

Tutto è stato troppo rapido e il giovane non è riuscito a evitare l'albero che l'ha travolto e schiacciato. Immediata la chiamata al Numero unico per le emergenze. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del soccorso alpino ha attivato la Stazione di competenza Val di Fiemme e ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è decollato da Trento.

Con una prima rotazione l'elicottero ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica. In una seconda rotazione è stato elitrasportato in quota anche un operatore, per dare supporto alle operazioni di soccorso.

Purtroppo i tempestivi tentativi di rianimazione sono risultati vani e il 30enne è deceduto sul posto. Dopo il nullaosta delle autorità la salma è stata recuperata dall'elicottero e portata a Masi di Cavalese. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Cavalese.

"C'è grande rammarico per questa tragedia, in particolare perché un giovane ha perso la vita", il commento di Sergio Finato, sindaco di Cavalese.