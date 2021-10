Traian Calancea è morto a causa di un'emorragia cerebrale, i primi risultati dell'autopsia

TRENTO. Sono arrivati nella tarda serata di ieri i primi risultati dell'autopsia fatta su Traian Calancea secondo cui la morte del giovane è stata causata da una emorragia cerebrale.

L'autopsia è stata eseguita dalla dottoressa Giovanna Del Balzo dell'Istituto di medicina legale dell'ospedale di Verona.

E' difficile al momento pensare che vi possa essere una correlazione tra la morte del giovane studente e la vaccinazione con la prima dose Pfizer fatta una decina di giorni prima. Saranno effettuati ulteriori approfondimenti.

Traian pochi giorni fa era stato ritrovato senza vita in casa dalla madre che, supportata da alcuni amici, aveva poi presentato una denuncia per “fare chiarezza” sulla morte del figlio (QUI L'ARTICOLO), avvenuta a 10 giorni dall'inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer.

La Procura ha quindi aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del 24enne, la prima in Trentino per indagare sulla possibile correlazione tra un decesso e la vaccinazione anti-Covid.

Secondo la madre, Traian era “un ragazzo sportivo” e non aveva problemi di salute.

Gli avvocati della famiglia attendono ora ulteriori analisi dei campioni prelevati e che saranno analizzati nei prossimi giorni. Sono stati inoltre nominati anche quattro consulenti di parte.