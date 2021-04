Vaccini, in Alto Adige confermato l'appuntamento per chi aveva già prenotato la seconda dose

Dopo le indicazioni del commissario Figliuolo e dell'Aifa sulla possibilità di estendere fino a sei settimane la distanza tra le due dosi, a Bolzano il nuovo regolamento verrà applicato "non appena la prassi sarà tecnicamente implementata", ma non interesserà chi ha già prenotato il richiamo e i soggetti a rischio che "continueranno ad essere vaccinati ad intervalli di tre o quattro settimane"

TRENTO. Dopo le indicazioni del Commissario Figliuolo ed il parere dell'Agenzia italiana del farmaco sull'estensione fino a 42 giorni dell'intervallo tra la prima e la seconda dose dei due vaccini ad mRna (Pfizer e Moderna), a Bolzano l'Azienda sanitaria ha deciso di applicare il nuovo regolamento con due importanti eccezioni: non cambierà nulla per chi ha già prenotato il richiamo e per i soggetti particolarmente a rischio, ovvero gli ultra-fragili.

Il parere dell'Aifa verrà dunque adottato, estendendo fino a sei settimane l'intervallo tra le due dosi, lasso di tempo che in precedenza andava dalle tre settimane per Pfizer alle quattro per Moderna. "Il regolamento verrà applicato a tutte le persone che riceveranno le prime dosi non appena questa prassi sarà tecnicamente implementata - fa sapere l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, che però specifica - le persone già prenotate per la seconda dose non saranno interessate dal nuovo regolamento, allo stesso modo i soggetti particolarmente a rischio (i cosiddetti 'ultrafragili') continueranno ad essere vaccinati ad intervalli di tre o quattro settimane".

Sembrerebbe invece differente la decisione adottata in Trentino, dove l'Apss fa sapere che "la seconda dose sarà posticipata per tutti - anche per chi ha già fatto la prima dose - a partire dai richiami previsti per giovedì 15 aprile". Niente eccezioni quindi per la Provincia di Trento, dove la modifica al regolamento interesserà tutti i cittadini senza distinzioni (suscitando qualche perplessità Qui Articolo).