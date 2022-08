Alberto e Aldo, la storia dei due soccorritori travolti e uccisi da una frana mentre stavano aiutando due alpinisti feriti. Il ricordo del soccorso alpino

PIEVE DI CADORE. Sono passati 11 anni da quel tragico 30 agosto 2011, giorno in cui due operatori del soccorso alpino persero la vita durante un intervento per salvare due alpinisti feriti sul monte Pelmo.

Si tratta di Alberto “Magico” Bonafede e Aldo “Olpe” Giustina, traditi da una montagna che conoscevano bene. Nonostante le capacità e la preparazione infatti, nessuno dei due poteva prevedere il crollo di una parte della cima. Una frana che travolse i due soccorritori che stavano cercando di raggiungere due alpinisti tedeschi in difficoltà. “Ricordiamo assieme Alberto e Aldo – il ricordo del soccorso alpino – una storia intensa, una storia di altruismo e dolore”.

Di seguito pubblichiamo in forma integrale la ricostruzione di quei drammatici momenti fatta dal soccorso alpino.

Il giorno 30 agosto 2011 alle ore 17:38 perveniva al SUEM 118 di Pieve di Cadore (Belluno) una richiesta (la telefonata è stata effettuata da una dipendente del Rifugio Staulanza nei pressi del quale si trovava la moglie di uno dei due alpinisti coinvolti nell’incidente di seguito descritto) di intervento per portare soccorso a due alpinisti di nazionalità tedesca che si erano feriti lungo la via Simon-Rossi al Monte Pelmo a causa di una scarica di sassi ed erano impossibilitati a proseguire verso la vetta anche in ragione della parziale rottura della loro corda. Dopo il necessario filtro della chiamata effettuato dagli Operatori del 118 congiuntamente al Tecnico di centrale del C.N.S.A.S., si decideva per l’invio dell’elicottero in configurazione S.A.R. sul luogo dell’evento e, contestualmente, si allertava la Stazione C.N.S.A.S. della Val Fiorentina competente per territorio in relazione alla via Simon-Rossi e la Stazione C.N.S.A.S. di S. Vito di Cadore competente per territorio per quanto attiene la via normale di salita alla cima del Pelmo che può essere utilizzata per raggiungere l’uscita della via Simon-Rossi o per la discesa dalla stessa (n.d.a.: cosa che avrebbero fatto i due alpinisti qualora usciti indenni dalla via d’arrampicata).

L’elicottero decollava, dunque, dalla base di elisoccorso di Pieve di Cadore alle 17:50 e dopo aver inutilmente provato più volte ad avvicinarsi alla parete, sia per effettuare la necessaria ricognizione sia per effettuare, qualora tecnicamente possibile, il conseguente recupero, a causa delle persistenti condizioni meteo negative (nda: foschia e nebbia presente su tutta la parte nord) faceva rientro alla base di elisoccorso alle 18:32. Nel frattempo la Stazione C.N.S.A.S. di S. Vito di Cadore proprio per il tentativo dell’elicottero vanificato dal mal tempo, provvedeva ad organizzare nel periodo immediatamente successivo una prima squadra (Maurizio Galeazzi Capo stazione e Tecnico di soccorso alpino, Alberto Bonafede Tecnico di soccorso alpino e Guida alpina, Aldo Giustina Operatore di soccorso alpino, Walter Zambon Operatore di soccorso alpino, Bruno De Vido Operatore di soccorso alpino e Edy Pompanin Operatore di soccorso alpino) per salire sul Pelmo lungo la via normale e portarsi nei pressi dell’uscita della via per tentare il recupero dei feriti. Vale la pena ricordare che le condizioni clinico-sanitarie dei due a causa della difficoltà interpretative determinate dalla lingua e, soprattutto, a causa del campo telefonico piuttosto disturbato, non erano assolutamente certe, oltre al fatto che un’eventuale notte trascorsa in parete aperta a circa tremila metri di quota in condizioni piuttosto proibitive (n.d.a.: non avevano a seguito materiale d’alta quota e/o da bivacco) non avrebbe sicuramente giovato al quadro complessivo.

Successivamente, su indicazioni e specifiche richieste pervenute dal personale della Stazione C.N.S.A.S. della Val Fiorentina che era cautelativamente rimasto nei pressi del Rifugio Città di Fiume (n.d.a.: Rifugio posto a 1.917 metri di quota alla base della parete nord), il SUEM 118 provvedeva nuovamente all’invio dell’elicottero che, una volta esperiti altri tentativi per le invariate condizioni meteorologiche faceva definitivo rientro alla base, senza riuscire a portare in quota personale C.N.S.A.S. ed il materiale necessario per l’operazione. A questo punto la Stazione C.N.S.A.S. di S. Vito di Cadore con la certezza che il recupero dei due feriti non sarebbe stato possibile se non l’indomani e sempre se le condizioni meteorologiche lo avessero permesso, decideva di richiedere una seconda squadra (Nicola Cherubin Vice capo stazione e Tecnico di soccorso alpino, Gianni Olivier Operatore di soccorso alpino, Vittorio Tonet Operatore di soccorso alpino e Diego Zandanel Operatore di soccorso alpino in appoggio, che avrebbe avuto anche il compito di portare a seguito ulteriore materiale tecnico e la barella per garantire l’evacuazione ed il trasporto del ferito più grave a valle. Le due squadre partite dal Rifugio Venezia (1.947 m) si ricomponevano lungo la via di salita che presenta un dislivello di circa. 1.200 m. Nello stesso tempo il Delegato del C.N.S.A.S. (n.d.a.: lo scrivente) richiedeva, nella supposizione che le operazioni potessero prolungarsi per svariate ore, l’invio al Rifugio Città di Fiume del Centro mobile di coordinamento del C.N.S.A.S., quale supporto logistico e radio. Oltre a ciò, richiedeva che venisse portato sul posto anche il faro della Stazione della Val Pettorina al fine di illuminare la parete nei limiti concessi dalla foschia e dalla nebbia ancora a tratti presente sulla parete.

Le squadre C.N.S.A.S. della Stazione di S. Vito di Cadore una volta riunitesi, a causa di un violentissimo temporale commisto a tempesta, erano costrette ad aspettare poco sotto la cima del Pelmo circa due ore e quarantacinque minuti, al riparo, sotto un parziale ricovero formato da una sorta di anfratto roccioso. Quindi, terminato il temporale decidevano di proseguire per la vetta, da dove, una volta decisa la verticale di calata verso i due feriti, iniziare le operazioni di recupero. Una volta terminato l’allestimento degli ancoraggi di calata e delle relative sicurezze (n.d.a.: si sottolinea come siano stati utilizzati per l’evenienza addirittura cinque spit, condizione che alla fine ha evitato che la tragedia consumata assumesse proporzioni maggiori in termini di vittime, poiché se l’ancoraggio fosse stata divelto dallo strappo provocato sulle corde dal crollo, altre sette persone sarebbero potute essere interessate con conseguenze drammatiche) veniva deciso che si sarebbero calati in direzione dei due feriti Alberto Bonafede ed Aldo Giustina, mentre il restante personale avrebbe provveduto ad effettuare tutte le manovre richieste da una siffatta operazione.





Alle ore 04:35 circa iniziava con estrema cautela la calata verso i feriti che si trovavano circa 115 m sotto la cima (n.d.a.: quello posto più in alto, ovvero il primo di cordata, a 80 m dalla cima). Alle ore 05:07 (n.d.a.: testimonianza del personale C.N.S.A.S. addetto al Centro di coordinamento mobile) veniva avvertito un rumore di rara intensità che veniva associato immediatamente alla possibilità che fosse crollata una porzione importante della cima, cioè che una frana di dimensioni enormi potesse essere caduta a valle coinvolgendo gli operatori C.N.S.A.S. in quel momento in fase di calata ed anche gli alpinisti feriti. Venivano, quindi, più volte effettuati, sia dalle squadre impegnate nelle operazioni della calata sia da quelle a terra, dei tentativi di chiamata via radio e, successivamente, via telefono, entrambi senza alcun esito. A questo punto, dal Centro mobile di coordinamento veniva fatta una prima segnalazione al SUEM 118 di quanto era accaduto e di quanto si temeva potesse essere successo ai volontari C.N.S.A.S. appesi alle corde di calata, allertando da subito quattro Stazioni C.N.S.A.S. e, tramite la C.O. del SUEM 118, anche i Carabinieri.

Contestualmente veniva immediatamente allertato anche il Delegato C.N.S.A.S. che si portava immediatamente sul posto congiuntamente al suo Vice delegato, Gianni Mezzomo (n.d.a.: ore 06:10). Nel periodo intercorso tra le ore,05:07, orario del distacco della frana e le ore 06:10, appurato sin dai minuti conseguenti che le squadre C.N.S.A.S. addette alla manovre non erano state coinvolte (n.d.a.: si ricordi al proposito quanto sopra detto circa l’allestimento degli ancoraggi) si cercava di comprendere se vi potessero essere residue, improbabili possibilità che i due volontari del C.N.S.A.S. potessero essere ancora in vita e se i due alpinisti feriti fossero stati in qualche modo coinvolti nel crollo. In relazione a quest’ultimo aspetto, alle ore 05:45 dalla base della parete si erano intraviste delle luci delle pile frontali appartenenti ai due.

Dopo una serie di veloci verifiche incrociate, si appurava che Alberto Bonafede e Aldo Giustina erano precipitati con assoluta certezza in quanto le corde di calata recuperate dai compagni C.N.S.A.S. erano state tranciate a causa del violentissimo urto/trascina - mento con la massa rocciosa precipitata (una delle due corde, nonostante fosse una corda statica, a causa della violenza dell’urto era addirittura ritornata nei pressi dell’ancoraggio di calata). A seguire si organizzavano le squadre del C.N.S.A.S., sia per la ricerca dei due componenti del C.N.S.A.S., ormai certamente periti a causa della spaventosa frana che li aveva coinvolti (n.d.a.: il volo stimato è stato di circa 735 - 750 metri di altezza che, associati alle dimensioni della frana stimata in circa 2.500 mc, faceva supporre con assoluta certezza che non vi fosse più alcuna speranza di trovarli in vita), sia per il recupero dei due alpinisti, le cui condizioni potevano essersi nel medio periodo aggravate. Sul posto pervenivano settantanove operatori C.N.S.A.S. suddivisi in squadre diverse (n.d.a.: alcune dislocate nei pressi del Rifugio Venezia ed altre nei pressi del Rifugio Città di Fiume, base logistica ed operativa).

A seguire personale S.A.G.F. della G.d.F., personale dei Carabinieri e dei VV.F., questi ultimi con funzioni logistiche. Con il concorso di un elicottero privato chiamato appositamente dal C.N.S.A.S. per tipologia del mezzo e capacità del pilota, congiuntamente all’elicottero del SUEM 118 di Pieve di Cadore veniva effettuato il recupero dei due alpinisti successivamente ospedalizzati a mezzo ambulanza ed eliambulanza (n.d.a.: i due, sentiti in dettaglio dal Delegato, riferivano che nel corso di tutta l’ascensione avevano registrato con continuità la caduta di sabbia e ghiaino di granulometria particolarmente piccola ed anche alcune scariche di ghiaia). A seguire, un geologo della Provincia di Belluno chiamata all’uopo sul posto, con il supporto dell’elicottero privato prima richiamato, effettuava una serie di foto della parete e della zona del crollo.

Nello stesso tempo veniva deciso di elitrasportare squadre C.N.S.A.S. nei pressi della base della parete, realizzando anche un campo base avanzato, comunque a distanza di sicurezza dalla stessa, poiché solo nella giornata del 31 agosto 2011 si registravano trentanove scariche di roccia e ghiaia di assestamento. Le squadre C.N.S.A.S. provvedevano alla mappatura del terreno e all’analisi dello stesso, cercando di realizzare una sorta di mappa della zona. Venivano, altresì, effettuati alcuni tentativi di ingresso nel fronte della frana, vanificati dal precoce rientro dei soggetti C.N.S.A.S. a causa dei crolli ripetuti. Per tutta la giornata, vista l’assoluta pericolosità di attivare una ricerca sistematica delle salme, si decideva di effettuare dei monitoraggi e proseguire nelle operazioni sopra descritte. Oltre a ciò, il Delegato richiedeva ai vari Sindaci interessati per competenza specifiche ordinanze di chiusura di tutta l’area soggiacente al gruppo del Pelmo, vista la notevole frequenza turistica. Inoltre, con decisione collegiale delle Stazioni C.N.S.A.S. e degli Enti dello Stato presenti sul posto, si assumeva la decisione di effettuare un servizio attivo in tutta l’area considerata volto a garantire la sicurezza dei turisti presenti in zona, a predisporre eventuale personale pronto ad intervenire per la ricerca delle salme e per garantire una sorta di veglia ai due scomparsi.





Il giorno 1° settembre 2011, secondo giorno di ricerca, venivano via via effettuati diversi tentativi di entrare nella frana, nel corso dei quali venivano recuperati alcuni dispositivi di protezione individuale utilizzati dai due scomparsi. Il numero eccezionale di scariche e successivi crolli non permetteva in ogni caso alcuna ricerca di dettaglio ed anzi impedivano di fatto al personale C.N.S.A.S. di effettuare alcuna operazione degna di nota (n.d.a.: trentadue scariche e crolli diversi). Proseguivano intanto le guardie attive sia lungo gli snodi dei sentieri sia nel campo base avanzato. Il giorno 2 settembre 2011, con il concorso di un elicottero della G.d.F. venivano effettuate delle ricognizioni della parete e venivano elitrasportare squadre C.N.S.A.S., S.A.G.F. e C.C. nei pressi del campo avanzato. Anche in questo caso si decideva che, qualora le condizioni lo avessero permesso con ragionevoli (?) margini di sicurezza, si sarebbe provveduto al recupero delle salme dei due volontari C.N.S.A.S. Con azioni ripetute per tutta la giornata, le varie squadre succedutesi in zona delle operazioni recuperavano alla fine ed ancora in presenza di qualche sporadica scarica i corpi straziati dei due volontari C.N.S.A.S. della Stazione di S. Vito di Cadore.

Alle ore 16.40, a seguito di un briefing voluto dal Delegato e dal Vice delegato al quale partecipava personale dei Carabinieri e personale della Guardia di finanza e dopo l’espletamento di parte delle questioni burocratiche, alcune delle quali piuttosto rilevanti, le ricerche venivano dichiarate ufficialmente concluse e comunicato alle famiglie l’esito delle stesse.