Claudio Bassetti confermato alla guida delle Comunità di accoglienza: ''In Trentino mancano risposte adeguate ai crescenti bisogni sociali della popolazione più debole''

La Federazione regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol del Cnca è composta da 19 realtà del Terzo settore regionale e negli ultimi 8 anni ha organizzato la Settimana dell’Accoglienza che è diventata ormai tradizione come evento regionale mai così necessario in tempi in cui l’accoglienza e la solidarietà affrontano una strada in salita

TRENTO. “Mancano risposte adeguate ai crescenti bisogni sociali della popolazione più debole”. Sono queste le parole di Claudio Bassetti che nelle scorse ore è stato confermato alla guida del CNCA del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Oggi, è stato spiegato in una nota, viviamo una fase storica in cui è sempre più necessario “ritrovare il senso e le motivazioni per un nuovo modo di essere comunità”. Il combinato di crisi che stiamo subendo per le sezioni più fragili della società sta diventando una tempesta perfetta e i segnali in Trentino non sono da meno. “Anche nel nostro territorio si è generata più povertà, la quale ha il duplice effetto di aumentare sia le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, sia la percezione di precarietà personale e sociale” spiega il Cnca.

In questi momenti diventa imperativo allargare lo sguardo per costruire in modo condiviso un modo di guardare ai problemi, che non escluda nessuno e promuova tutte e tutti in responsabilità e partecipazione. Per affrontare queste sfide enormi il (Coordinamento nazionale comunità accoglienti) ha confermato alla sua guida Claudio Bassetti.

L’assemblea dei soci, tenutasi a Villa S. Ignazio, che sarà la nuova sede del Coordinamento, ha deciso di garantire questa continuità ribadendo la volontà di continuare ad investire sulla formazione interna, la sensibilizzazione della comunità trentina, la partecipazione attiva ai tavoli provinciali del welfare, la partecipazione all'attività nazionale.

La Federazione regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol del Cnca è composta da 19 realtà del Terzo settore regionale e negli ultimi 8 anni ha organizzato la Settimana dell’Accoglienza che è diventata ormai tradizione come evento regionale mai così necessario in tempi in cui l’accoglienza e la solidarietà affrontano una strada in salita.

La conferma di Bassetti arriva quando il Cnca nazionale (tra i cui fondatori anche il nostro Dante Clauser) compie 40 anni, in un momento però che vede il Welfare trentino in una situazione di evidente difficoltà. Il Cnca è un attore di cruciale per il welfare territoriale, non solo attraverso i servizi che offrono le realtà che lo compongono, ma per l’approccio di salvaguardia del mondo del volontariato e lo sguardo critico nei confronti della privatizzazione di certi servizi, la fuga di personale, la mancanza di un potenziamento e di una stratificazione pubblica per migliorare l’offerta dei servizi socio-assistenziali.

“Dobbiamo lavorare – ha spiegato Bassetti - per proteggere e valorizzare quell’insieme di relazioni che operano sul territorio e senza le quali verrebbe meno la coesione sociale”.