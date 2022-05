Concerto Vasco, ecco le regole per la Music Arena: in motorino fino al Marinaio, niente passeggini, vietati power bank, tablet, ombrelli e tanto altro

TRENTO. Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo vietate. Ma anche devono rimanere all'eterno dell'area attrezzature di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser. Sono regole molto rigide quelle che si dovranno osservare all'interno della Trentino Music Arena.

La città di Trento si sta preparando in queste ore ad accogliere migliaia di fan di Vasco Rossi. Ssno molte le questioni e le cose da sapere rispetto alla viabilità e all’organizzazione cittadina in quella giornata. Accanto ai divieti stabiliti dall'organizzazione la Provincia ha anche predisposto apposite Faq per rispondere a tutte le perplessità del caso.

ECCO GLI OGGETTI VIETATI

Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni; Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari; Fuochi d’artificio, razzi e petardi; Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo; Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. Le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 lt. senza tappo; Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede; Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati); Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche che devono essere documentate); Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze; Droni o dispositivi aerei teleguidati; Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard; Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser; Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza; Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (ad es. antizanzare, deodoranti, creme solari, etc...) Tende e sacchi a pelo; Strumenti musicali; Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet; Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Qui le regole

Le Faq della Provincia:

Posso arrivare in bici alla Music Arena?

Si, puoi arrivare in bici. Sarà allestito in via Lidorno 37 uno stallo per le bici di 5000 mq custodito. Non è necessaria la prenotazione. Devi solo portare il tuo lucchetto!

Dal parcheggio alla Music Arena, come posso arrivare?

A piedi se il parcheggio è nell'Area "Trento città". Per i parcheggi periferici invece è previsto un servizio navetta. Gli utenti possono prenotare il parcheggio tramite il sistema di prenotazione online disponibile sul sito ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live. Il costo della navetta è compreso nella prenotazione del parcheggio.

Sono previste aree campeggio e/o aree camper?

I camperisti possono prenotare il proprio posto sulla piattaforma online dedicata a tutti i parcheggi (auto, camper). Saranno previsti spazi specifici a loro dedicati nel Park in via al Desert. Le aree parcheggio possono essere prenotate anche per più giorni.

I parcheggi per chi accede all’evento sono gratuiti? E sono ad accesso libero o vanno prenotati preventivamente?

I parcheggi saranno a pagamento. Si invitano gli utenti a consultare il sistema di prenotazione online disponibile sul sito ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live.

Posso arrivare in scooter?

Si, puoi arrivare con lo scooter.

È previsto un parcheggio in via Marinai d’Italia. Non è necessario prenotare.

Dove posso noleggiare una bici o monopattino?

Non è previsto un sistema dedicato per il noleggio.

La prenotazione dei treni è obbligatoria? Dove posso trovare gli orari dei treni speciali?

La prenotazione dei treni è obbligatoria. Per la prenotazione si invitano gli spettatori ad utilizzare le tradizionali piattaforme online per l’acquisto dei biglietti, incluso quello per il rientro.



Da che ora sarà aperto l’accesso all’Arena?

L’accesso sarà consentito dalle ore 9 del 20 maggio.

In caso di pioggia, posso portare con me un ombrello?

No, non è possibile.

È possibile introdurre bottiglie d’acqua o borracce?

Sarà possibile introdurre bottiglie di plastica di capienza non superiore a 500 ml.

Posso introdurre all’interno della Music Arena alcolici?

No, non è possibile.

Posso portare il passeggino?

No. L’accesso dei passeggini nell’area concerto è vietato per ragioni di sicurezza.

Dove possono parcheggiare le persone con disabilità? Sono previste navette?

Chi ha acquistato il ticket disabili per l'accesso all'evento, verrà contattato direttamente dall'organizzazione per le indicazioni del parcheggio da prenotare in un’area dedicata a sud dell’arena. Sarà disponibile una navetta per il trasporto fino alle aree riservate all’interno dell’arena.

Quanti accompagnatori possono accedere all’area insieme alla persona con disabilità?

Ogni disabile potrà essere accompagnato da una sola persona.

I servizi igienici saranno “senza barriere”?

Quelli attrezzati per gli spettatori disabili saranno collocati nei pressi delle aree a loro dedicate.

Punti di pronto soccorso. Sono previsti? Dove?

All’interno dell’Arena saranno presenti tre posti medici avanzati e circa 50 squadre itineranti oltre a mezzi e ambulanze. Sono inoltre previsti due ulteriori posti medici avanzati collocati rispettivamente in via dei Viticoltori in corrispondenza della corsia principale di afflusso e deflusso e in piazza Dante dove sarà anche allestito un sistema di prefiltraggio per la stazione dei treni. Saranno presenti anche presidi dei vigili del fuoco.