Concerto Vasco, le ultime modifiche alla viabilità: “Per raggiungere l’Arena si consiglia di utilizzare l’autostrada”

Viabilità per il concerto di Vasco, chiusa la tangenziale: riaprirà sabato alle 8. Via Lidorno interdetta ai pedoni per ragioni di sicurezza

TRENTO. Scatta il piano della Provincia per gestire la viabilità in vista del concerto di Vasco Rossi da 120mila persone. L’organizzazione è imponente ma non mancheranno i disagi soprattutto per i residenti (QUI maggiori informazioni).

La tangenziale di Trento è stata chiusa al traffico dei veicoli in entrambe le direzioni, dall’uscita 1 all’uscita 3, nel tratto compreso tra località Acquaviva di Mattarello e il ponte di Ravina. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi mentre la carreggiata sud è riservata al parcheggio dei pullman.

Contrariamente a quanto accaduto nella giornata di ieri, 19 maggio, via Lidorno, la strada che costeggia l’aeroporto, sarà obbligatoriamente tenuta libera da ogni persona per motivi di sicurezza. Il concerto non sarà peraltro visibile da questa posizione, essendo gli autobus parcheggiati lungo la tangenziale.

La centrale operativa raccomanda di utilizzare l’autostrada per raggiungere la Trentino Music Arena: l’A22 è gratuita nel tratto compreso tra Rovereto Nord e Trento Nord fino alle ore 8 di sabato. L’invito agli automobilisti è di imboccare l'uscita di Trento Sud soltanto per raggiungere i parcheggi adiacenti alla Trentino Music Arena. Per entrare nella città di Trento, è consigliabile uscire a Trento Nord. Lavoratori e residenti possono utilizzare per i loro spostamenti la strada provinciale 90 Destra Adige.