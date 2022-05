Concerto Vasco Rossi, dai divieti di sosta con rimozione forzata alle strade chiuse o con limitazioni al traffico: ecco il piano straordinario della polizia locale a Trento

TRENTO. Si avvicina il concerto di Vasco Rossi, il mega appuntamento organizzato all'Area San Vincenzo con alcune ripercussioni sulla viabilità della città di Trento. Divieti di sosta con rimozione forzata, tangenziale e strade chiuse o con limitazioni al traffico.

La polizia locale del capoluogo ha elaborato un piano straordinario della viabilità. Ecco i principali provvedimenti in previsione del concerto di venerdì 20 maggio con l'attesa di 120 mila persone.





Parcheggi soggetti a divieto di sosta e fermata con rimozione forzata

Lunedì 16 maggio dalle ore 8 (fino alle 8 di sabato 21 maggio): via di Madonna Bianca (lato ovest) nel tratto a sud del civico 114, stalli a ridosso della fermata bus, via dei Viticoltori, area di sosta di via Lidorno (sarà riservato dal 19 maggio alle biciclette), via Marinai d’Italia.

Martedì 17 maggio dalle ore 17 (fino alle ore 8 di sabato 21): via di S. Vincenzo (lato est) all’altezza del civico 42 (deposito sale).

Mercoledì 18 maggio

dalle ore 8 (fino alle 8 di sabato 21): via di Madonna Bianca (a sud del civico 148), via Della Gottarda (area di sosta prospiciente Crm).

dalle ore 19 (fino alle 8 di sabato 21): via Ragazzi del 99 (area di sosta in prossimità rotatoria ingresso tangenziale sud), via della Cooperazione (all’interno delle 4 aree di sosta in prossimità dei civici 159, 85, 46, fatta eccezione per i veicoli che espongono contrassegno disabili.

Giovedì 19 maggio dalle ore 19 (fino alle 8 di sabato 21): ex Italcementi, ex Zuffo, area sportiva Fersina (tutte le aree di sosta lungo il perimetro), area di sosta sita tra le vie Bartali e Fersina, Monte Baldo, Sanseverino, Canestrini, stazione Villazzano.





Vie soggette a divieto di sosta con rimozione

Giovedì 19 maggio dalle ore 19 (fino alle 8 di sabato 21 maggio)

Lungadige San Nicolò (tratto antistante Motorizzazione), via Sanseverino nel tratto compreso tra via Monte Baldo e sottopasso della tangenziale (parcheggi bus), fatta eccezione per i veicoli Ncc per salita/discesa passeggeri nel tempo strettamente necessario, via Degasperi nel tratto compreso tra viale Verona e il numero civico 77, fatta eccezione per Taxi, via al Desert, via delle Ghiaie (tra i civici 59 e 67), corso del Lavoro e della Scienza, via San Lorenzo (lato sud) area di sosta a ridosso della rotatoria, viale Verona (lato est) area di sosta immediatamente a sud della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, piazza Dante (lato est) area di sosta antistante il palazzo della Regione, area di sosta antistante il parco “Tortora” (viale Verona).

Venerdì 20 maggio

dalle ore 6 (fino alle 8 di sabato 21 maggio)

viale Rovereto (lato nord) nel tratto compreso tra via Dei Mille e Piazza Vicenza.

dalle ore 17 (fino alle 8 di sabato 21)

via Petrarca (lato est) all’interno dell’area di parcheggio tra via Aconcio e Piazza Centa (solo parcheggi pullman e parcheggi blu centrali).

dalle ore 20 (fino alle 8 di sabato 21)

piazza Dante, via Dogana parcheggi antistanti Stazione Ffss.





Chiusure e limitazioni al traffico

Limitazioni (transito consentito solo a residenti, operatori economici e clienti, lavoratori e fruitori delle attività e dei servizi all’interno delle aree).

a partire dalle 8 di giovedì 19 maggio nella zona sud dalle rotatorie di via Degasperi/Menguzzato e Fermi/Degasperi fino a Mattarello.

a partire dalle 22 di giovedì 19 dalle rotatorie viale Verona-Fermi, Degasperi-Fermi, via Fersina, Marinai d’Italia.

Chiusure: dalle 23 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 maggio saranno chiuse al transito veicolare: via al Desert, via delle Ghiaie, via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza, cavalcavia San Lorenzo, Ponte S. Lorenzo, via Doss Trento (nel tratto compreso fra la rotatoria di via Berlino e via Lung’Adige Apuleio), via Brescia dall’intersezione con il viadotto fino alla rotatoria di Piedicastello, via di Madonna Bianca-viale Verona da rotatoria via Mach fino al Ponte dei Cavalleggeri, viale Rovereto, corso III Novembre, via Santa Croce, via Dogana (tratto antistante alle stazioni ferrovia ed autocorriere), via Segantini e via Romagnosi. Il tratto di Sanseverino sarà percorribile esclusivamente dai veicoli che devono uscire dai parcheggi.





Tangenziale chiusa

Dalle 14 di giovedì 19 fino alle 5 di venerdì 20 chiusura di via al Desert e della tangenziale dall’uscita 2 (via Marinai d’Italia) fino all’uscita 3 (rotatoria Ponte Ravina).

Dalle 20.30 di giovedì 19 fino alle 5 di venerdì 20 chiusura di via al Desert e della tangenziale dall’innesto di Acquaviva fino all’uscita 3 (ponte Ravina)

Dalle 9 di venerdì 20 fino alle 7 di sabato 21 chiusura di via al Desert e della tangenziale dall’innesto di Acquaviva fino all’uscita 3 (ponte Ravina).

Percorso alternativo: il 19 e 20 il traffico da Sud e da Nord potrà utilizzare l’A22 (pedaggio gratuito da Rovereto Nord a Trento Nord) o la provinciale 90 Destra Adige. Per chi è diretto a sud sarà riattivato il casello A22 di Lung’Adige San Nicolò