Concerto Vasco: Trento Sud diventa ''Area Gialla'' e domani ''Area Rossa''. Ecco cosa vuol dire e le chiusure della tangenziale

TRENTO. Tangenziale chiusa dalle 14 di oggi. Una chiusura che va dall'uscita 2 (rotatoria Marinai d'Italia) all'uscita 3 (direzione Ravina) in entrambe le direzioni fino alle 5 di domani 20 maggio. Poi, dalle 9.00 del giorno 20 maggio alle 7.00 del 21 maggio la tangenziale viene chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni dall’uscita 1 all’uscita 3. Insomma alla fine sarà l'asse legato a Trento Sud, ovviamente quello più vicino all'area concerto, quello con più disagi e problemi.

Per il resto la situazione sarà comunque caotica, (per esempio i grandi parcheggi della città da oggi hanno il divieto di sosta a partire dalle 19) mentre quelli blu cittadini (se non interessati da identico divieto di sosta) saranno gratuiti, ma gestibile con minori difficoltà per i cittadini. Oggi è il giorno del soundcheck che anticipa il concerto di Vasco Rossi di domani venerdì 20 maggio alla Trentino Music Arena di San Vincenzo a Trento.

Attenzione alle limitazioni alla viabilità previste per la città di Trento. Ecco un breve promemoria aggiornato delle modifiche alla circolazione e ai parcheggi.

Si ricorda che tutte le informazioni, con i dettagli delle mappe e dei presidi della Polizia municipale sono reperibili sul sito: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live



Oggi giovedì 19 maggio 2022

Area Gialla

Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di giovedì 19 maggio il traffico è limitato ai soli aventi diritto, per evitare che chi assiste agli eventi utilizzi spazi di parcheggio non previsti. Il transito è consentito ai residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici, ai mezzi del trasporto pubblico.

Chiusura Tangenziale

Dalle ore 14.00 del 19 maggio alle ore 05.00 del 20 maggio la tangenziale dall’uscita 2 (rotatoria Marinai d’Italia) all’uscita 3 (direzione Ravina) viene chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi.

Domani venerdì 20 maggio 2022

Area Rossa

Dalle ore 22.00 di giovedì 19 maggio vengono attuati i presidi dell'Area rossa. In questa fase il transito è consentito ai residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici, ai mezzi del trasporto pubblico.

Chiusura Tangenziale

Dalle ore 9.00 del giorno 20 maggio alle ore 7.00 del 21 maggio la tangenziale viene chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni dall’uscita 1 all’uscita 3. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi.