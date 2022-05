Concerto Vasco, troppo traffico e alle 20 aprono altri 2 mila parcheggi (senza prenotazione) a Lavis. Riapre il casello di Trento Sud

I nuovi spazi sono stati messi a disposizione nella zona della stazione ferroviaria a Lavis-Zambana per alleggerire la pressione alla rotatoria di Ravina

TRENTO. Sono stati ricavati circa 2 mila parcheggi in più a servizio del concerto di Vasco Rossi.

Alle 20.15 di oggi, venerdì 20 maggio, la Pat comunica che i nuovi spazi sono stati messi a disposizione nella zona della stazione ferroviaria a Lavis-Zambana per i fan diretti alla Trentino Music Arena e che non avevano prenotato il posto auto.

Una decisione presa per facilitare l'avvicinamento all'Area di San Vincenzo e alleggerire la pressione sulla viabilità che si è registrata in particolare sulla rotatoria di Ravina e che ora è in fase di risoluzione, mentre continua l’afflusso degli spettatori nell’area del concerto.

Riguardo all’A22 è stato riaperto il casello di Trento Sud temporaneamente chiuso per consentire una migliore gestione del traffico.