Covid, altri 2.431 contagi e un nuovo decesso in Trentino: ancora una persona non vaccinata. Calano le ospedalizzazioni

Si abbassano i ricoveri nei normali reparti ospedalieri e si allontana la soglia per il cambio di colore e per nuove restrizioni

TRENTO. Ancora un decesso e altri 2.431 contagi ma, fortunatamente, calano le ospedalizzazioni e restano stabili le terapie intensive. Questi i numeri del bollettino dell'Apss per quanto riguarda la pandemia in Trentino. Numeri che se da un lato mostrano quanto il virus stia ancora circolando e con quali effetti, soprattutto sui non vaccinati, visto il decesso avvenuto in ospedale che ha riguardato una donna di oltre 80 anni appunto non vaccinata e affetta da altre patologie, dall'altro segnano una stabilizzazione dei ricoveri che fa ben sperare per quanto riguarda il mantenimento della zona gialla.

Si allontana, infatti, con il calo di ospedalizzazioni quella quota 156 ricoveri nei normali reparti ospedalieri che avrebbe significato zona arancione. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, infatti, il bollettino attesta 160 ricoverati (7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 23 in rianimazione (dato stabile nelle ultime 24 ore), frutto di 14 nuovi ricoveri e 20 dimissioni. Dunque il dato sui normali reparti scende a 137 ricoveri, ben lontano dalla soglia fissata del 30% di occupazione dei posti letto per il cambio di colore, mentre quello sulle rianimazioni resta sopra la soglia del 20%.

Il numero dei nuovi casi positivi è pari a 2.431: 75 casi emergono dai molecolari (su 495 test effettuati) e 2.356 dagli antigienici (su 12.621 test effettuati). I molecolari poi confermano 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni il bollettino attesta 160 ricoverati (7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 23 in rianimazione (dato stabile nelle ultime 24 ore), frutto di 14 nuovi ricoveri e 20 dimissioni. I casi attivi sul nostro territorio sono ad oggi 26.833, mentre sono 2.551 i guariti in più, per un totale di 80.073 da inizio pandemia.

Ieri le classi in quarantena erano 380, dunque una ventina in più di 24 ore fa. I nuovi positivi sono così ripartiti per fasce di età per i bambini e i ragazzi:

102 tra 0-2 anni

124 tra 3-5 anni

240 tra 6-10 anni

123 tra 11-13 anni

143 tra 14-18 anni

Per quanto riguarda gli adulti i nuovi contagi si attestano con questi dati:

660 tra 19-39 anni

728 tra 40-59 anni

178 tra 60-69 anni

81 tra 70-79 anni

52 per 80 e più anni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 1.098.461 le somministrazioni totali effettuate in Trentino, tra le quali 405.398 seconde dosi e 248.645 terze dosi.