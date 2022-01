Covid, giornata pesantissima in Trentino con 6 morti, oltre 3 mila nuovi positivi e numeri dei ricoveri elevati

Sono stati analizzati 20.201 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 3.354 positivi e 6 decessi. Ci sono 172 persone in ospedale di cui 21 in terapia intensiva

TRENTO. Giornata difficilissima per il Trentino sul fronte dell'emergenza Covid: 6 decessi e 3.354 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. C'è un altro sensibile peggioramento dei dati ospedalieri per quanto riguarda l'area medica. Numeri vicini alla zona arancione. Salgono a 189 le classi scolastiche in isolamento. Sono 3.255 i guariti.

Questo il report di oggi, martedì 18 gennaio, per quanto riguarda l'epidemia sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 20.201 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 82 positivi dall'analisi di 1.432 tamponi molecolari; gli altri 3.272 casi sono stati trovati a fronte di 18.769 test antigenici. Il totale è di 3.354 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 16,6%. C'è anche la conferma di 243 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 142 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 165 casi tra 3-5 anni; 308 casi tra 6-10 anni; 134 casi tra 11-13 anni; 241 casi tra 14-18 anni; 966 casi tra 19-39 anni; 999 casi tra 40-59 anni; 236 casi tra 60-69 anni; 107 casi tra 70-79 anni e 56 casi di 80 o più anni.

Continua a correre il contagio anche tra i giovani e ci sono 30 classi scolastiche in più in isolamento rispetto a ieri: il dato passa da 159 a 189 unità.

Peggioramento per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione con quello della terapia intensiva che resta, però, stabile. Ci sono 172 pazienti ricoverati di cui 21 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri 22 ricoveri e 5 dimissioni.

Da settimana sono stati superati due parametri: incidenza e soglia delle terapie intensive; il Trentino è prossimo a superare l'alert in area medica. Mancano 4 ricoveri: 151 pazienti con il limite fissato a 155 posti letto.

Sono 6 decessi, di cui 3 sono avvenuti in ospedale. "Si tratta di anziani, tutti con patologie pregresse, che avevano un’età compresa tra gli 80 e i 98 anni - spiega la nota della Pat - solo 2 risultavano coperti da vaccinazione".

Campagna vaccinale: sono 1.081.153 le dosi di cui 402.760 sono seconde dosi e 236.020 sono terze dosi.