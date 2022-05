Dai vigneti agli olivi, la grandine devasta interi campi (FOTO). Ciliegie a terra e mais distrutto, ''Spazzato via il lavoro di un anno''. Il dramma degli agricoltori veneti

L'epicentro della violenta grandinata è stato Treviso, ad Asolo, dove intere coltivazioni sono state distrutte. Il sindaco: "Economia in ginocchio''. Distrutti campi di mais e vigneti

ASOLO. E' stato spazzato via tutto, in pochissimi minuti la grandine ha distrutto intere coltivazioni. E' drammatica la situazione in Veneto e soprattutto ad Asolo epicentro martedì sera di una violenta grandinata.

Lo stesso sindacoparla di “” e per capirlo basta guardare le foto che sono state postate sui social in queste ore.

Dal mais ai vigneti distrutti dalla grandine, interi rami di olivi spezzati e le ciliegie finite tutte a terra. Quello che doveva essere per molti agricoltori una stagione di ripresa è stata completamente azzerata.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite. I danni, però, sono tanti. Il centro di Asolo è stato travolto dalla grandine. Almeno 20 centimetri di ghiaccio in alcuni punti tanto da costringere gli automobilisti a fermarsi.