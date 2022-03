Dopo un primo assaggio di primavera arriva (finalmente) la pioggia: “Quota neve in calo fino ai mille metri”

TRENTO. Dopo mesi di siccità anche in Trentino tornerà nei prossimi giorni la pioggia: a partire da mercoledì una perturbazione porterà precipitazioni “deboli e sparse” e un abbassamento delle temperature su tutto il territorio provinciale. A dirlo Meteotrentino, che avverte: “Quota neve in progressiva diminuzione fino ai 1.000-1.200 metri circa di sabato”.

Per oggi (lunedì 28 marzo) si prevede una giornata ancora serena, con temperature stazionarie e venti deboli variabili in quota e a regime di brezza in valle. Già da domani però (29 marzo) sono in arrivo nubi alte con velature al mattino e nuvolosità via via più fitta dal pomeriggio. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento mentre le massime scenderanno.

Nei giorni successivi il progressivo ritorno di correnti instabili sudoccidentali porterà ad un peggioramento della situazione con probabili precipitazioni: “Da mercoledì a sabato – scrive Meteotrentino – molto nuvoloso con precipitazioni perlopiù deboli e sparse, probabilmente più diffuse da venerdì”. Come detto, alle precipitazioni si accompagnerà anche un calo nei valori massimi delle temperature e nella quota neve.

Insomma, dopo un primo assaggio di primavera sembra che (finalmente) il bel tempo lasci spazio alla pioggia. Una notizia sicuramente positiva mentre diversi Comuni in Trentino negli scorsi giorni hanno già iniziato ad adottare i primi interventi per cercare di andare incontro ad una situazione di siccità che sta mettendo a dura prova gli acquedotti (Qui Articolo). In questa fase poi, mentre sono moltissimi gli incendi che stanno devastando i boschi dell'arco dolomitico (Qui Articolo), l'arrivo della pioggia potrebbe rivelarsi una vera e propria 'manna dal cielo', fornendo un contributo decisivo alle operazioni di spegnimento portate avanti dai vigili del fuoco.