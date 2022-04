Forte terremoto nei Balcani, la scossa avvertita anche in Trentino e in Alto Adige

L'Ingv riporta di una magnitudo 6 nella zona dei Balcani. Il terremoto avvertito anche in Italia, in particolare nelle aree adriatiche

TRENTO. E' stato avvertito anche in Trentino e in Alto Adige il forte terremoto che ha scosso la terra nei Balcani.

Il sisma è stato registrato intorno alle 23 in Bosnia-Herzegovina. L'Istituto Ingv riporta un epicentro a 42 chilometri da Mostar, epicentro a 5 chilometri di profondità e 6 di magnitudo.

Il Centro sismologico euro mediterraneo riporta il terremoto è stato avvertito per oltre 400 chilometri, compreso Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia e Slovenia.

La scossa è stata avvertita in molte zone d'Italia, in particolare nelle aree adriatiche. Diverse le segnalazioni arrivate al Numero unico per le emergenze anche in provincia di Trento e in quella di Bolzano, molti i messaggi sui social da parte di molte persone.