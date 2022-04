Guerra in Ucraina: “Un bimbo di 10 anni con una scheggia di bomba nel torace ricoverato a Padova”. La protezione civile: "In Italia accolti in tutto 141 pazienti"

A riportare l'arrivo del piccolo a Padova è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che sottolinea: “Il bimbo è stato trasportata con il papà, che attualmente soffre di stress post-traumatico”. Il dipartimento di Protezione civile intanto informa che in tutto, dall'8 marzo ad oggi, sono 141 i pazienti trasferiti dall'Ucraina tramite MedEvac (Medical Evaluation)

Foto Askanews