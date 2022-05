IL VIDEOSERVIZIO. Tra canti e selfie i fan di Vasco conquistano la Trentino Music Arena. Viaggio tra quelli che...aspettavano da anni questo momento

A Trento per Vasco sono arrivati in tanti: genitori con figli adolescenti, coppie di fidanzati e gruppi di amici. L'attesa sotto il sole non è semplice ma non sembra spaventare nessuno

TRENTO. “Due anni di attesa e non vediamo l'ora di fare festa”, sono moltissimi i fan che dalle prime ore di questa mattina si sono portati in fila ai cancelli della Trentino Music Arena per l'appuntamento a loro riservato con il sound-check.

Sono arrivati da diverse zone d'Italia e non solo. Alcuni da una decina di giorni con le tende per non perdersi nessun momento. “E' una bella festa – spiegano – un'emozione grandissima. Non ce la facevamo più ad attendere”.

L'attesa sotto il sole non è semplice ma non sembra spaventare nessuno. Magliette con l'immagine di Vasco e le frasi delle sue canzoni, tatuaggi, berrettini e tanto altro.

A Trento per Vasco sono arrivati tutti: genitori con figli adolescenti, coppie di fidanzati e gruppi di amici. E anche qualche “solitario”. Qualcuno qui festeggia anche il compleanno. Gli aderenti al fan club sono una grande famiglia e il ritorno agli eventi live è un appuntamento al quale nessuno ha voluto rinunciare. Tra un selfie e una cantata, l’attesa passa veloce

C'è anche chi intona qualche canzone, difficile scegliere quale sia la migliore. “Ogni canzone – ci spiega una fan – rispecchia un momento della nostra vita”.