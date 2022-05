IL VIDEO. Aperti i cancelli della Music Arena, dai controlli alla verifica dei biglietti. Ecco l'arrivo dei primi fan

Ci sono dei punti di controllo lungo le strade che portano alla Music Arena per consentire un deflusso ordinato. Già prima delle 9 i fan hanno potuto varcare i cancelli in attesa del concerto che si terrà alle 21 di questa sera

TRENTO. Sono iniziati ad arrivare alle prime luci di oggi i primi fan a Trento per l'atteso concerto di Vasco Rossi che si terrà questa sera alle 21 alla Trentino Music Arena.

Sono già operativi i primi controlli per regolare l'afflusso ai cancelli e far rispettare le regole per accedere alla zona palco.

In via Madonna Bianca uno di primi punti di verifica per poi far defluire i fan all''Arena per il controllo di biglietti, zaini e l'entrata nei vari pit1, pit2 e pit3.

Non si sono registrati momenti di tensione come avvenuto ieri per il sound check. "Siamo contentissimi di essere qui" spiegano alcuni fan prima di varcare i cancelli.