Vasco, oggi la carica dei 120 mila. I fan: ''Da anni attendevamo questo momento'' e in città scattano le misure da 'area rossa'

I cancelli della Trentino Music Arena si apriranno alle 9 di questa mattina in attesa del concerto di Vasco Rossi che da programma inizia alle 21. In campo misure speciali di sicurezza, attivata la sala operativa della Protezione civile all’eliporto di Mattarello

TRENTO. Un'attesa lunghissima, sotto il sole che non sembra spaventare i fan di Vasco. “Noi siamo lo zoccolo duro” ci dicono alcuni orgogliosi. Maglietta con le frasi del Blasco, bandana, tatuaggi e per alcuni anche il tradizionale cappellino uguale a quello indossato da Vasco nei concerti e gli occhiali da sole.

Arrivano da ogni parte d'Italia e alcuni anche da fuori Paese. Ma non mancano i fan trentini. Da Trento altri da Rovereto. Per riuscire a prendere il posto migliore per il sound-check e per il concerto di questa sera. Alcuni si sono addirittura sistemati da qualche giorno con la tenda pur abitando in provincia.

Dopo due anni di pandemia e di stop è un momento molto atteso da tutti. Ci si abbraccia, si canta assieme. Non importa se qualche verso delle canzoni viene storpiato. L'importante è il ritrovarsi per un appuntamento che da tempo si aspettava.

IL SOUND-CHECK

Migliaia di persone si sono riversate nella Trentino Music Arena nelle prime ore di ieri pomeriggio. Sono gli iscritti de Il Blasco fan club. (QUI L'ARTICOLO)

Molti erano già arrivati a Trento il dieci maggio scorso sistemandosi poi con la tenda nell'area del Bicigrill (QUI L'ARTICOLO). “Attendevamo da almeno due anni questo momento e siamo davvero contenti di rivedere il nostro Vasco”

Attorno a mezzogiorno di ieri l'area che si trova in prossimità del Mc Donald era stata occupata dai fan che all'alba avevano iniziato a mettersi in fila per l'evento riservato serale. Qualche momento di tensione si è registrato all'apertura dei cancelli con l'intervento anche del personale di sicurezza.

OGGI L'ATTESO GIORNO DEL CONCERTO DI VASCO

Apriranno alle 9 di mattina i cancelli dell'Arena. Al concerto che si terrà questa sera si attendono circa 120 mila persone e in tanti si sono mossi già all'alba verso i cancelli.

A partire dalle 22 di ieri sera, giovedì 19 maggio, è scattata l'area rossa con l'attivazione dei presidi. In questa fase il transito è consentito ai residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici, ai mezzi del trasporto pubblico.

A partire dalle 9 di questa mattina alle ore 7 di domani, 21 maggio, la tangenziale viene chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni dall’uscita 1 all’uscita 3. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi.

Qui le regole per entrare nell'area del concerto

Nelle scorse ore è stata attivata la sala operativa della Protezione civile all’eliporto di Mattarello, che gestirà tutte le fasi del concerto, sotto il profilo della safety (viabilità e trasporti, assistenza agli spettatori e quant’altro) .

Dei grandi monitor tengono sotto controllo tutta la situazione a partire dal traffico. Saranno monitorati i punti caldi dell'intera città.