Vasco Rossi: ''E' stata una serata indimenticabile'' (VIDEO). Il rocker si è preso Trento: ''Vi ho guardati tutti: viva la Trentino Music Arena"

TRENTO. "E' stata una serata indimenticabile. Vi ho guardati tutti. Viva la Trentino Music Arena". Ecco il day after del concerto di Vasco Rossi a Trento. Un grande show che ha entusiasmato e trascinato le circa 120 mila persone arrivate all'area di San Vincenzo. Il rocker rilancia anche un messaggio lanciato dal mega palco a favore della pace: "La guerra contro l'umanità. Tutte le guerre sono contro la civiltà. Viva la musica".

Il Blasco è tornato a esibirsi dopo oltre mille giorni di stop a causa dell'epidemia Covid. E il rocker è ripartito da Trento con un doppio appuntamento: la data zero riservata agli iscritti del fan club e poi il lungo giorno (e la lunga notte) di venerdì 20 maggio a segnare il ritorno sul palco.

La prima tappa del tour che segna l'avvio dei grandi concerti. Un afflusso costante e continuo, durante tutta la giornata con code e rallentamenti lungo le principali vie di comunicazione verso il capoluogo. Un fiume di persone che si è trasformato in mare alla Trentino Music Arena.

Dopo le esibizioni delle 6 band selezionate tra Trentino, Alto Adige e Land del Tirolo all'interno dell'Euregio rock contest (Atop the Hill, Hi Fi Gloom, Maitea, Michele Cristoforetti, The Rumpled e Toolbar) l'attesa è finita.

Il rocker è atterrato in elicottero e si è portato alle spalle del palco. Da lì il countdown finale con il boato e l'entusiasmo dei 120 mila a salutare l'avvio del concerto. Un'organizzazione capillare, forte di tantissimi operatori e anche all'interno dell'area gli interventi sanitari appaiono ridotti a una quindicina di casi tra colpi di calore, attacchi d'ansia e qualche intossicazione alcolica (Qui articolo).

Circa due ore e mezza di grandissimo spettacolo con le più celebri canzoni di Blasco: "Albachiara" e i fuochi d'artificio a segnare l'apoteosi della città. E il deflusso lento e regolare per lasciare l'Arena. Le fasi sono state seguite in tempo reale dalla sala operativa, poco prima delle 3 di sabato 21 maggio è stata dichiarata conclusa la fase più grossa per poi spostare l'attenzione principalmente sulle partenze dai parcheggi tra oltre 200 pullman, 25 mila veicoli e i treni.

Qualche disagio sulla viabilità in queste ore ma tutte situazioni in fase di risoluzione e le ultime limitazioni che sono in via di rimozione (Qui articolo). E resta così "una serata indimenticabile" per Vasco Rossi e per la città.