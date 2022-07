In Alto Adige in 7 mesi già il doppio degli incendi che si registravano negli anni scorsi. ''Un quarto causati da mozziconi di sigaretta''

Se in un intero anno si contavano circa 20 incendi di media in questo 2022 siamo già oltre i 40. Schuler chiede responsabilità ai cittadini. Negli scorsi giorni ben cinque incendi boschivi sui versanti intorno a Bolzano e si teme possa esserci la mano di un piromane

BOLZANO. Se in un anno si registravano una ventina d'incendi di media in questi primi sette mesi si sono già superati i 40 un quarto, dei quali, con tutta probabilità causati da mozziconi di sigaretta.

Continuano a bruciare i boschi dell'Alto Adige (come del vicino Trentino) e a fare il punto della situazione è lo stesso assessore provinciale alle Foreste Arnold Schuler che spiega: ''Mentre negli ultimi vent’anni registravamo mediamente 20 incendi boschivi all’anno, quest’anno se ne sono verificati già più di 40. In alcune zone della provincia il pericolo d’incendi boschivi è estremamente alto perché la pioggia non cade da molto tempo e quindi il terreno è spesso secco. Il risultato può essere quello di incendi boschivi che danneggiano gli ecosistemi forestali, il recupero dei quali richiede diversi anni".

E al riguardo i vigili del fuoco dell'Alto Adige spiegano che ''un quarto degli incendi boschivi di quest'anno sono stati probabilmente causati da mozziconi di sigaretta. Qualsiasi comportamento rischioso che possa causare un incendio boschivo deve essere evitato a tutti i costi''.

Per tutta la giornata di ieri (13 luglio), una ventina di membri dei Vigili del Fuoco volontari di Bolzano e Gries e del Corpo permanente sono stati impegnati per spegnere gli ultimi focolai sul Monte Tondo, a Bolzano. L’ispettore antincendio del vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano Felix Reggiani spiega: “Ieri mattina l'elicottero antincendio ha trasportato più volte acqua dal Talvera sul luogo dell'incendio. Le squadre di terra sono rimaste in allerta per tutto il giorno. Il monitoraggio continuerà per diversi giorni”.

E egli scorsi giorni ben cinque incendi boschivi hanno richiesto interventi di spegnimento sui versanti intorno a Bolzano (come ha riferito anche l’Ufficio stampa della Provincia). Poiché si sta valutando anche l'ipotesi di incendio doloso, vi sarebbe, infatti, l'ombra di un piromane dietro gli ultimi eventi, l'assessore provinciale Schuler lancia un appello a tutti i cittadini ad evitare qualsiasi comportamento rischioso. Il rapporto sulla situazione di allerta del Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile segnala da diverse settimane l'aumento del rischio di incendi boschivi: l'autorità forestale classifica il rischio potenziale di incendio boschivo a livello provinciale con il livello di allerta giallo.