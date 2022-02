Incendio a Tenno, spento il rogo che ha interessato tre abitazioni e i vigili del fuoco organizzano i monitoraggi notturni. Il sindaco: ''Non ci sono feriti''

Sono state ore di grandissimo lavoro per i vigili del fuoco di Tenno con il supporto dei permanenti di Trento e dei corpi di Arco e di Riva del Garda per il rogo scoppiato nel centro abitato di Pranzo di Tenno. Il sindaco Giuliano Marocchi: "E' fissato per domani mattina un briefing con i tecnici e con i privati per effettuare una stima e un'analisi dei danni"

TENNO. "Non ci sono feriti e questo è fondamentale. Adesso resta una squadra dei vigili del fuoco per i monitoraggi notturni". A fare il punto della situazione a seguito del grave incendio che ha interessato tre abitazioni è il sindaco di Tenno, Giuliano Marocchi. "E' invece fissato per domani mattina (domenica 6 febbraio) un briefing con i tecnici e con i privati per effettuare una stima e un'analisi dei danni".

Sono state ore di grandissimo lavoro per i vigili del fuoco di Tenno con il supporto dei permanenti di Trento e dei corpi di Arco e di Riva del Garda per il rogo scoppiato nel centro abitato di Pranzo di Tenno. Non ci sono fortunatamente feriti ma diverse famiglie sono state evacuate. "Hanno già trovato una sistemazione per la notte dai parenti - aggiunge il primo cittadino - ma il Comune è attivo per rispondere a ogni esigenza: c'è la massima disponibilità".

Le fiamme sono partite dal camino, prima una densa colonna di fumo si è levata nel cielo e poi si sono sviluppate le fiamme, anche molto alte. L'allerta è scattata intorno alle 17 di oggi, sabato 5 febbraio, e subito sono arrivati soccorritori (Qui articolo e video).

Un'operazione particolarmente delicata in quanto l'incendio è partito dalla canna fumaria di un'abitazione e si è velocemente propagato, per la posizione centrale a una serie di edifici, alle strutture circostanti.

"Il tempestivo e professionale intervento dei pompieri - evidenzia Marocchi - ha permesso di circoscrivere il più velocemente possibile il fronte delle fiamme. I danni sono stati limitati su due abitazioni, mentre un edificio è gravemente danneggiato. Nelle prossime ore prevediamo i sopralluoghi per verificare la situazione, l'agibilità e compiere le analisi statiche e strutturali. L'importante è che non ci siano feriti".

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere, infatti, il fronte dell'incendio e di salvaguardare, per quanto possibile, gli edifici limitrofi. La gestione dell'emergenza si è svolta nel migliore dei modi viste le tantissime criticità per la posizione dell'edifici rispetto all'abitato e alle altre abitazioni.

"Ringrazio veramente i soccorsi per il veloce e professionale intervento. I danni del rogo sembrano comunque ingenti ma una stima più precisa ci sarà con domani", conclude Marocchi.