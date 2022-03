Maltempo in Trentino, tra venerdì e sabato previste nevicate fino a una quota di 700 metri

TRENTO. A tratti nuvoloso con precipitazioni che potranno riprendere soprattutto in serata. Sono queste le previsioni per la giornata di oggi di Meteo Trentino che però annuncia anche l'arrivo di neve per le prossime ore a quota anche basse.

infoneve - INFONEVE: Domani, venerdì 1° aprile, precipitazioni diffuse con quota neve in calo nel corso della giornata fino a 800-1000 m e localmente anche a quote inferiori nelle fasi più intense e nelle valli poco ventilate.

Una situazione che perdurerà, secondo le attuali previsioni, anche per la giornata di sabato con però maggiore incertezza sui quantitativi previsti: le nevicate potranno raggiungere in questo caso anche i 700 metri ma saranno possibili anche a quote inferiori.

Per la giornata di domenica la situazione dovrebbe migliorare.