Maltempo, piove in valle e nevica in montagna (VIDEO): i fiocchi scendono a Punta Penia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Le immagini arrivano dalla Marmolada, dove questa mattina (7 giugno) la neve scendeva abbondante. Per gli esperti di Meteotrentino la giornata di oggi sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, tendenti a divenire più sparse con pause e locali e parziali aperture. Domani di nuovo possibili rovesci e temporali in serata

TRENTO. Dopo l'ondata di maltempo che ha interessato anche il Trentino negli scorsi giorni (Qui Articolo), sul territorio provinciale nella giornata di oggi continueranno ad essere possibili, spiegano gli esperti di Meteotrentino, precipitazioni diffuse “tendenti a divenire più sparse con pause e locali parziali aperture”, mentre la situazione in generale migliorerà in serata.

Le temperature massime nel frattempo sono in calo, in particolare in alta montagna dove questa mattina (martedì 7 giugno) è tornata a scendere la neve. Le perturbazioni che nelle prime ore della giornata hanno portato la pioggia a quote più basse, hanno infatti imbiancato la Marmolada a 3.343 metri d'altitudine, come riportato in un video condiviso sui social dal gestore di Capanna Punta Penia Carlo Budel.

Per domani (mercoledì 8 giugno)è prevista una giornata soleggiata al mattino, con nuvolosità in aumento nella seconda parte e possibili rovesci e temporali in serata e nella notte. Le temperature minime saranno in lieve calo, le massime in lieve aumento. Giovedì saranno nuovamente possibili precipitazioni sparse perlopiù moderate e qualche temporale mentre la situazione si stabilizzerà con l'arrivo del fine settimana: sabato e domenica dovrebbero essere soleggiati.