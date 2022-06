Sulla Marmolada sono caduti 40 centimetri di neve (FOTO): maltempo in Trentino, oggi forti raffiche di vento e possibili temporali

TRENTO. I fiocchi di giugno scendono sulla Marmolada: quasi 40 i centimetri di neve caduti questa notte a Capanna Punta Penia, mentre sul territorio provinciale le previsioni dicono che oggi saranno possibili nuovi temporali e forti raffiche di vento. Le immagini della nevicata arrivano dal gestore di Capanna Punta Penia (a 3.343 metri) Carlo Budel, che sui social ha condiviso scatti e video della situazione sulla Marmolada.

Per gli esperti di Meteotrentino oggi il tempo sarà variabile, con cielo irregolarmente nuvoloso (a tratti anche molto nuvoloso, specie ad est) mentre saranno possibili rovesci sparsi e qualche temporale. Nel pomeriggio-sera previsto un miglioramento con intensificazione dei venti da nord. I venti settentrionali saranno in progressivo rinforzo, fino a forti, sia in quota che in valle, dove potranno verificarsi raffiche di föhn.

Sia per la serata di oggi che per la mattinata di domani infatti, il servizio meteorologico ha indicato una probabilità “media” (il terzo livello su quattro) di venti forti sia in valle che in montagna, con raffiche quindi superiori ai 15 metri al secondo. Domani (venerdì) sarà molto soleggiato, con temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in aumento. I venti settentrionali, soprattutto in mattinata, saranno da moderati a forti con locali raffiche di föhn nelle valli in progressiva attenuazione nel corso della serata.

Con l'arrivo del fine settimana la situazione dovrebbe stabilizzarsi ulteriormente: sabato e domenica saranno giornate molto soleggiate, con cielo limpido e sereno e temperature in aumento.