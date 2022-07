Maltempo, sottopassi e cantine allagate (FOTO). Vigili del fuoco in azione

BOLZANO. L'ondata di maltempo che si è registrata nelle scorse ore non ha nemmeno questa volta risparmiato il territorio da problemi.

Se in Trentino non sembrano esserci stati grossi problemi e gli interventi dei vigili del fuoco nella serata di ieri per la forte pioggia sono stati limitati, in Alto Alto Adige si sono verificati purtroppo ancora diversi allagamenti e smottamenti.

Ad intervenire in particolare sono stati i vigili del fuoco di Oltrisarco – Aslago a Bolzano a causa di alcuni allegamenti che hanno interessato non solo abitazioni private ma anche alcuni tratti stradali. Sono stati allagati alcuni sottopassi e in alcune zone la viabilità è stata interrotta.

Per quanto riguarda questo weekend secondo le previsioni ci sarà tempo soleggiato e le temperature si manterranno stabili. Un aumento di quest'ultime si avrà a partire da lunedì.