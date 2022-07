Mathis morto a 9 anni travolto da una minimoto ad Ala, Fmi: ''In altre Paesi iniziano a 6 anni con le gare. Facciamo tutto il possibile per la sicurezza dei bambini''

TRENTO. "Siamo costernati e addolorati per quello che è successo a questo bambino”. Sono queste le parole arrivate nelle scorse ore da Giovanni Copioli presidente della Federazione Motociclistica Italiana all'agenzia Adnkronos in merito alla morte del bambino di 9 anni Mathis Bellon, coinvolto la scorsa settimana in un incidente in minimoto al kartodromo di Ala, in Trentino. Il cuore di Mathis giovedì, dopo sette giorni di terapia intensiva, ha smesso di battere.

Una tragedia ha ha sconvolto tutto il mondo sportivo motociclistico. Copioli nel suo intervento ha precisato che la manifestazione a cui si stava preparando il piccolo Mathis non era sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana e nemmeno l'impianto era stato omologato da loro ma da altri enti.

Copioli ha spiegato all'Adnkronos che "Per quanto riguarda la sicurezza stiamo facendo veramente tanto” introducendo attività di formazione e di prevenzione per i bambini.

Contenuto sponsorizzato

“In Spagna iniziano a fare gare a 6 anni, in Francia a 7 anni. Noi abbiamo elevato l'età anche di tutte le altre classi già dall'anno scorso e cerchiamo di fare, non solo tutto quello che è attinente alla sicurezza, all'omologazione degli impianti, ma di fare tutto quello che è legato alla preparazione fisica e tecnica dei ragazzini” ha sempre spiegato il presidente della Fmi all'Agenzia. In Italia, ha continuato Copioli, si fa partire l'agonismo più avanti rispetto ad altri Stati, da otto anni dove, con la massima protezione, si iniziano le prime gare.

LA TRAGEDIA DEL PICCOLO MATHIS

Mathis aveva appena 8 anni, se ne è andato dopo sette giorni di coma, ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Verona da dove i genitori avevano anche fatto richiesta di un trasferimento in Francia per essere più vicini a casa. Per una lunghissima settimana la speranza non ha mai abbandonato la famiglia, gli amici e i tantissimi appassionati delle due ruote.

Mathis Bellon è rimasto vittima di un incidente avvenuto venerdì scorso al kartodromo di Ala. Dopo aver perso il controllo della moto, il bambino di 8 anni è scivolato sull'asfalto. Ma proprio in quel momento è arrivato un altro mezzo presente in pista. Nonostante le manovre e i tentativi, il giovane pilota è stato centrato e così è rimasto a terra privo di sensi.

Contenuto sponsorizzato

Sul posto il personale medico ha fatto di tutto per cercare di salvare il giovane pilota e dopo averlo stabilizzato era stato trasferito a Verona. Da quel momento, però, le sue condizioni non sono purtroppo mai migliorate. I traumi gravissimi lo hanno portato alla morte del piccolo.