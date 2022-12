Muore a soli 14 anni per una malattia, enorme il lutto per la scomparsa di Giona Benedetti: ''Una perdita enorme, difficile da comprendere e spiegare''

E' enorme il cordoglio in val di Gresta, in Vallagarina e nell'Alto Garda per la scomparsa a soli 14 anni di Giona Benedetti. Un lutto che colpisce anche il mondo del calcio, il giovane aveva giocato nel Mori S. Stefano

Giona con il presidente Bertolini dopo aver festeggiato con i compagni la conquista dello scorso campionato Giovanissimi Under 14 (foto dell'Asd Mori S. Stefano)

RONZO-CHINIES. "Un grande vuoto, un lutto che tocca duramente e profondamente la nostra comunità". A dirlo è Gianni Carotta, sindaco di Ronzo-Chienis, alla notizia della scomparsa di Giona Benedetti a soli 14 anni. Il giovane si è spento a causa di una malattia. "E' una tragedia che colpisce un ragazzo così giovane nel pieno della vita".

E' enorme il cordoglio in val di Gresta, in Vallagarina e nell'Alto Garda, la famiglia è molto conosciuta per l'impegno nel settore del turismo. Un lutto che colpisce anche il mondo del calcio, Benedetti ha giocato nel Mori S. Stefano.



Il presidente Luigi Bertolini, con tutti i volontari, allenatori, dirigenti, tesserati e giocatori dell'Asd Mori Santo Stefano, intende manifestare "la propria vicinanza al calciatore Leo Benedetti - commenta la società - per la scomparsa del caro fratello Giona. Un ragazzo davvero splendido, generoso e genuino che solo un anno fa indossava con orgoglio e passione la nostra maglia tricolore, in compagnia dei suoi amici. Ancora una volta, purtroppo, siamo impotenti di fronte a una perdita enorme, difficile da comprendere e spiegare. Un giovane pieno di vita che a soli 14 anni è volato in cielo e che di certo, tutti noi, non dimenticheremo mai. Esprime le più sentite condoglianze e si stringe profondamente commossa al dolore di mamma Erika e papà Giovanni, dei fratelli Emanuele e Leo, dei nonni Francesca, Leo e Franca e di tutti gli amici che sono stati vicini alla famiglia di Giona".

La cerimonia funebre si terrà lunedì 12 dicembre alle 14.30 alla chiesa di Ronzo - Chienis, mentre il Santo Rosario è alle 20 di domenica 11 dicembre. Eventuali offerte saranno devolute alla Fondazione Gaslini di Genova.

"Una scomparsa traumatica, siamo una comunità piccola e questo lutto ci colpisce ancora di più. Tutta l'amministrazione comunale e il territorio si stringe alla famiglia in questo momento così difficile", conclude Carotta.