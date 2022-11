Oltre 1.600 candidati al concorso dell'Azienda sanitaria. Mancano medici, ma per i nuovi assistenti amministrativi è necessaria una "maxi- preselezione"

TRENTO. Sono più di 1.600 i candidati al concorso bandito dall'Apss per cercare nuovi assistenti amministrativi. Così Trento Fiere si riempirà il prossimo mercoledì 16 novembre per la prova preselettiva, dividendo i candidati in due turni: uno alle 9 di mattina per i candidati dalla lettera "A" a "Liba", l'altro alle 14, da "Libe" alla "Z".

Se da una parte il sistema sanitario trentino sembra essere poco attrattivo e non sembra riuscire a trovare personale tra medici e infermieri (che sembrano preferire il privato o andare fuori provincia), dall'altra risulta essere molto ambito per quanto riguarda le funzioni amministrative.

Nel concorso vengono offerte assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente amministrativo, anche per attività di front office (sportello, segreteria unità operative), oltre che di back office. Inoltre si svolgerà la pubblica selezione anche per assunzioni a tempo determinato.

Rispetto al numero elevato di domande pervenute, come inserito nel testo del bando, si è deciso quindi di "far precedere le prove d’esame da una preselezione". Potranno sostenere le prove d’esame "i candidati che ottengono nella prova preselettiva il punteggio minimo di 18/30 e rientrano nel numero massimo di 100 idonei; saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 100° posto".

Questo significa che su 1.620 partecipanti (numero di ammessi) verrà fatta una "maxi- preselezione", da cui ne passeranno soltanto un centinaio, considerando le persone con lo stesso punteggio. Da qui l'elaborazione della lista che proseguirà con le prove.