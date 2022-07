Ottava laurea per Giorgio Martini, il farmacista di Cembra consegue l'ennesimo titolo all'università di Parma

Questa volta Giorgio Martini di Cembra ha presentato un lavoro sullo sviluppo e sullo studio del soggetto umano di un nuovo integratore immunostimolante per soggetti oncologici. Un'attività resa possibile con la collaborazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento e con la disponibilità di alcuni medici trentini. La laurea è stata ottenuta all'università di Parma

TRENTO. Si è laureato per l'ottava volta Giorgio Martini di Cembra. La laurea raggiunta all'Università di Parma si aggiunge al lungo elenco di titoli già conseguenti: questa volta ha presentato un lavoro sullo sviluppo e sullo studio del soggetto umano di un nuovo integratore immunostimolante per soggetti oncologici.

Dopo le lauree in Farmacia, biologia della nutrizione, scienze e tecnologie del fitness e prodotti della salute, Scienza della nutrizione, Scienze motorie preventive e adattate, Scienze dello sport e psicologia clinica e della riabilitazione, l'ultima laurea è stata ottenuta giovedì 21 luglio all'università di Parma nell'indirizzo in Scienze e tecnologie alimentari.

Il lavoro è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l'Unità di nutrizione clinica dell'ospedale Santa Chiara di Trento e alla disponibilità di alcuni medici di base del territorio della valle di Cembra in particolare e del Trentino in generale.

Recentemente Martini di Cembra ha ricevuto la più alta onorificenza austriaca. A Trento si era svolta la cerimonia di assegnazione "Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" con il Console Generale d’Austria che l'ha conferita per conto del presidente della Repubblica d’Austria Alexander van der Bellen.

La motivazione si basava sul riconoscimento di oltre 27 anni di attività che Giorgio Martini ha svolto in più ambiti di collaborazione sanitaria-scientifica, sportiva, storica, musicale ed artistica tra l’Associazione Italia Austria di Trento e Rovereto e la Repubblica austriaca in particolare con il Tirolo. Una serie infinita di titoli e di riconoscimenti per il trentino che ha ottenuto l'ottava laurea nelle scorse ore.