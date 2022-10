Paura in autostrada, in fiamme un camion di patate: l'autista riesce a mettersi in salvo

E' successo in A4, sul posto i vigili del fuoco di Desenzano e Brescia. Non ci sono stati fortunatamente feriti

DESENZANO. Momenti di paura quest'oggi lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Sirmione e Desenzano, in direzione di Brescia. Un autista, ad un certo punto, si è accorto del fumo che stava uscendo dal proprio mezzo pesante che trasportava patate ed ha deciso di fermarsi in corsia d'emergenza. L'uomo ha fatto appena a tempo a scendere dal mezzo e a mettersi in salvo che le fiamme hanno iniziato ad avvolgerlo. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Desenzano e Brescia. L'area è stata messa in sicurezza e il rogo è stato spento in poco tempo. Il camion, però, è andato completamente distrutto.