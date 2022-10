"Posso avere la quinta dose? Impossibile trovare informazioni". L'Apss risponde ai cittadini, Zuccali: ''Avviseremo i trapiantati. Le categorie sono decise dal Ministero''

In questi giorni l'Azienda sanitaria di Trento inizierà ad inviare i messaggi alle persone trapiantate per la somministrazione della quinta dose. La vaccinazione è indicata anche per gli immunodepressi gravi che sono indicati dai medici o dagli specialisti. Le categorie sono stabilite nella circolare pubblicata dal Ministero della Salute

TRENTO. Non tutti lo sanno. Mentre c’è chi riflette sulla quarta dose anti Covid , altri sono già alla quinta. Il via libera è stato già dato il 23 settembre scorso e proprio in questi giorni l'Azienda sanitaria di Trento provvederà un po' alla volta a contattare le persone per le quali è indicata questa somministrazione.

Nelle ultime ore sono diversi i cittadini che chiedono informazioni proprio su questa quinta dose. Per questo abbiamo deciso di rivolgerci alla dottoressa Maria Grazia Zuccali, direttrice del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Trento.

E' bene chiarire, prima di tutto, che la quinta dose non viene indicata a tutte quelle persone che fin dall'inizio erano inseriti nella categoria dei “fragili”. Questa nuova somministrazione, infatti, è indicata, secondo quanto stabilito dall'Aifa e dalla circolare del Ministero della Salite, a chi si trova in una situazione di grave immunodepressione oppure ai trapiantati.

Qui la circolare del Ministero della Salute

“La circolare del 23 settembre – spiega la dottoressa Maria Grazia Zuccali – stabilisce in maniera dettagliata quali sono le categorie a cui è riservata al momento la quinta dose. Stiamo parlando di trapiantati oppure di persone con grave immunodepressione a causa di malattie o trattamenti farmacologici che alterano la risposta immunitaria e per i quali lo specialista o il medico di base indica la quinta dose”.

Situazione di gravi fragilità, quindi, per le quali le persone interessate vengono contattate dall'Apss o indicate dagli specialisti. “Una persona diabetica – spiega per chiarire la situazione la responsabile del Dipartimento prevenzione – è stata inserita nella prima classificazione tra i fragili ma a lei non è indicata al momento la quinta dose”.

Per questo tipo di vaccinazione si sta già muovendo l'Azienda sanitaria: “I trapiantati ai quali è indicata la quinta dose – conclude Zuccali - in questi giorni saranno avvisati da un messaggio. Per quanto riguarda i gravi immunodepressi saranno gli specialisti o i medici di base ad indicarlo”.