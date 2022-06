Rincari benzina, esposto del Codacons in Trentino Alto Adige: "Servono indagini su possibili speculazioni''

TRENTO. Verificare le speculazioni sulla benzina. E' quello che chiede Codacons che nelle scorse ore ha presentato un nuovo esposto alle Procure della Repubblica di Trento e Bolzano e all'Antitrust chiedendo di indagare sui rincari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa registrati nelle ultime settimane in regione.

Assieme a Trento e Bolzano l'esposto è stato presentato anche in altre Procure d'Italia. “L'obiettivo dell'associazione - si legge una nota - è che vengano portate in evidenza eventuali speculazioni a danno di consumatori e imprese”.

Secondo l'analisi di Codacons oggi un litro di verde costa il 28,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, e per un pieno di benzina occorre sborsare circa 23 euro in più. Va peggio per il gasolio, il cui prezzo sale del 37,5% su base annua con un maggiore costo per il pieno di 27,7 euro.

Considerata un’auto di media cilindrata, una famiglia spende oggi 552 euro in più all’anno per i rifornimenti di benzina, e addirittura +664 euro annui per quelli di gasolio. Senza considerare gli effetti indiretti sui prezzi al dettaglio, ovviamente.

“Siamo in presenza di una emergenza nazionale e il Governo non sembra pronto ad adottare misure di contrasto – afferma il presidente Carlo Rienzi – I rincari delle ultime settimane si registrano nonostante il sensibile calo delle quotazioni del petrolio, oggi attorno ai 112 dollari al barile, a dimostrazione delle speculazioni che interessano i prezzi dei carburanti. Per questo ci siamo rivolti con un esposto all’Antitrust e a 104 Procure della Repubblica di tuta Italia, a attendiamo con fiducia l’apertura di nuove indagini da parte della magistratura volte ad accertare possibili illeciti sui listini alla pompa” .