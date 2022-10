Sara Pedri, esito negativo delle ricerche partite dalle due tracce fiutate dai cani. Le operazioni riprendono nelle prossime ore

Foto a sinistra e foto a destra della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento

CLES. Ancora esito negativo per le ricerche di Sara Pedri nelle acque del lago di Santa Giustina (Qui articolo). Le operazioni con l'impiego di cani cani specializzati non hanno portato a individuare il corpo della 31enne. Le attività riprendono domani mattina con ulteriori accertamenti e per non escludere alcuna zona.

Dopo le operazioni di ieri, le unità sono ritornate al lago di Santa Giustina nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre, per verificare due tracce segnalate dai cani. Sono state scandagliate le zone alla foce del fiume Noce all'altezza di Castellaz e poi il centro lago verso la sponda est verso Banco.

A entrare in azione i cani dalla Germania, addestrati per la ricerca cadaveri in acqua, l'unità cinofila dei carabinieri di Bologna, specializzata nella ricerca di cadaveri in ambiente terrestre, il nucleo sub di Genova e i vigili del fuoco di zona tra Cles, Cagnò, Tassullo, Taio e Banco. Il coordinamento è affidato ai carabinieri guidati dal comandante della compagnia di Cles, Guido Quatrale.

Nessuna novità, però, sulla ginecologa di 31 anni di Forlì scomparsa dal 4 marzo del 2021. L'auto di Pedri, con all'interno il suo cellulare, era stata trovata parcheggiata a Mostizzolo. E della giovane professionista che si era licenziata dall'ospedale Santa Chiara di Trento si sono perse le tracce.