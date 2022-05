Senza adeguata attrezzatura e bloccati da ghiaccio e neve, in due fermi per una notte in un bivacco. Portati in salvo dal Soccorso alpino alle prime luci del giorno

BELLUNO. Non adeguatamente attrezzati e bloccati da ghiaccio e neve. Sono stati portati in salvo dal Soccorso Alpino quest'oggi due escursionisti di 44 e 33 anni.

I due ieri avevano raggiunto il Bivacco Fanton sulla Forcella Marmarole, tra il Monte Froppa e la Cresta degli Invalidi.

Attorno alle 22, però, alla centrale del Centrale del 118 è arrivata la chiamata di un amico con la quale chiedeva un aiuto perché i due escursionisti non erano più in grado di tornare indietro a causa della presenza di ghiaccio e neve.

Messi in contatto con il Soccorso alpino di Auronzo, i due hanno comunicato che avevano il necessario per passare la notte in bivacco e che si sarebbero risentito alle prime luci, per verificare se fossero in grado di rientrare in autonomia.

Questa mattina hanno però confermato le condizioni pericolose per la discesa poiché non erano dovutamente attrezzati. Verso le 9.30 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore li ha raggiunti e imbarcati, per trasportarli in Val da Rin alla loro macchina.