Sirene e grande dispiegamento di mezzi, incendio allo stabilimento di Levico Acque (FOTO): accorrono decine e decine di vigili del fuoco

Le operazioni di spegnimento coinvolgono lo stabilimento di Levico Acque, le attività sono in corso e sono diversi i corpi attivati per gestire l'emergenza

LEVICO TERME. Sono diversi i vigili del fuoco entrati in azione in Valsugana per un incendio che coinvolge lo stabilimento di Levico Acque.

L'allerta è scattata intorno alle 19 di oggi, sabato 21 maggio, quando si sono sviluppate le fiamme all'interno del polo produttivo.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un quadro elettrico: prima una nube di fumo che si è levata dall'edificio e poi le fiamme che hanno avvolto la strumentazione.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Levico con il supporto di diversi corpi tra cui Pergine, Caldonazzo e i permanenti di Trento. In campo anche ambulanze e forze dell'ordine.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento per arginare il più velocemente possibile l'incendio.

Le attività sono in corso per circoscrivere il fuoco, per riportare la situazione sotto controllo e per evitare che le fiamme si possano propagare alla struttura.

Diversi esponenti dell'amministrazione comunale, il sindaco Gianni Beretta, il vice sindaco Patrick Arcais e l'assessore con delega alla Protezione civile Emilio Perina, si sono portati a Levico Acque per seguire le operazioni e per prestare supporto e vicinanza ai dipendenti e alla proprietà del colosso trentino delle acque.

