Stop ai treni lungo la ferrovia della Valsugana: per una settimana saranno sostituiti da autobus (e non si potranno trasportare biciclette)

TRENTO. Problemi lungo la linea ferroviaria della Valsugana: da domenica 27 novembre a domenica 4 dicembre tutti treni saranno soppressi e sostituiti da corse autobus sull’intera tratta, per lavori all’infrastruttura nella tratta da Primolano a Trento. È questo il messaggio con il quale Trentino Trasporti annuncia la riprogrammazione dell’orario della linea Trento-Borgo-Bassano, sottolineando però che sulle corse autobus non sono ammesse le comitive e non è ammesso il trasporto di biciclette.

Il problema alla base è lo stesso che da tempo ormai sta creando numerosi disagi sulla linea: le anomale usure ai bordini dei treni (Qui Articolo). “Proseguono i lavori lungo la ferrovia della Valsugana – dice infatti la Provincia di Trento – al fine di risolvere definitivamente i problemi e le anomalie riscontrare in questo ultimo anno e mezzo”.

Come già riportato dalle autorità, la questione è in pratica legata a una maggiore usura delle ruote rispetto ai parametri sempre usati per la manutenzione, normalmente è necessario intervenire dopo i 65mila chilometri percorsi, oggi invece l’usura non consente di superare la quota di 10mila chilometri.