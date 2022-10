Stroncato da un malore durante l’uscita in bici, l’addio a Maurizio Giuliani: “Mancherai, eri una grande persona”

LEDRO. “Mancherai, eri una grande persona”, è questo il giudizio unanime dei conoscenti di Maurizio Giuliani 63enne stroncato da un malore mentre stava affrontando i tornanti che dal Lago d’Ampola portano a Passo Tremalzo lungo la provinciale 127 nel territorio del comune di Ledro.

L’uomo, ex dipendente di Trentino trasporti, da tempo coltivava la passione per la mountain bike è in questo senso la val di Ledro è un'ottima base di partenza. Giuliani, originario di Trento, ma aveva scelto Molina di Ledro per trascorrere gli anni della pensione.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati anche sui social: “Non dimenticherò tutti i bei momenti passati insieme nei tanti giri fatti assieme. Voglio ricordarti prudente, sereno e felice in sella alla tua mountain bike” scrive l’amico Marco. “Una persona mite e generosa, gentile e sempre disponibile”, fa eco Nazario, un altro amico del 63enne.

L’incidente è avvenuto ieri, 29 ottobre, quando il 63enne è stato colto da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta per poi rovinare sull’asfalto. Un passante che aveva assistito alla scena ha allertato i soccorsi ma quando l’equipe medica è arrivata sul posto con l’elicottero per Giuliani non c’era più nulla da fare. Erano da poco passate le 15 quando il cuore del 63enne ha smesso di battere.