Trasporto eccezionale nella notte in Trentino: il convoglio è lungo 70 metri (per un peso di 380 tonnellate) e attraverserà la Ss12. Ecco di cosa si tratta

Il convoglio, a bordo del quale verrà caricato un trasformatore di grosse dimensioni diretto da Milano all'Austria, attraverserà il Trentino nella notte lungo la strada statale 12, che rimarrà chiusa in alcuni tratti per garantire il passaggio in sicurezza del trasporto eccezionale

Foto d'archivio

TRENTO. Un convoglio lungo ben 70 metri, dal peso di 380 tonnellate e sorretto da circa un centinaio di ruote per distribuire uniformemente il carico: è questo il trasporto eccezionale che questa notte (tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre) attraverserà il territorio trentino lungo la strada statale 12 per portare un trasformatore di grosse dimensioni da Milano ad una centrale per la produzione di energia elettrica in Austria.

Come spiegano le autorità provinciali, si tratta di uno dei carichi più pesanti transitati sulle nostre strade negli ultimi tempi e nel mese di novembre saranno altri due i convogli analoghi diretti a Nord. Per sostenere il trasformatore (un cubo di circa 3 metri di lato), sistemato nella zona centrale, verranno utilizzate due motrici (una in testa ed una in coda) e, come detto, un grande numero di ruote. Dal capoluogo lombardo alla sua destinazione in Austria, il viaggio del componente durerà circa una settimana e questa sera l'itinerario prevede di attraversare tutto il territorio provinciale, dal confine con il Veneto a quello con l'Alto Adige, impiegando circa 8 ore.

Come già riportato (Qui Articolo), la strada statale 12 sarà quindi chiusa in alcuni tratti (dalle 22 alle 3) per garantire il passaggio in sicurezza del convoglio. Oltre alla Ss12 però sarà interessato anche un tratto della strada provinciale 235 tra Trento e Spini di Gardolo. Per questo la Provincia, tramite una nota, ha segnalato possibili disagi alla circolazione con chiusure e deviazioni localizzate e conseguenti rallentamenti. Negli orari indicati le autorità consigliato di utilizzare la strada provinciale 90 “Destra Adige” e l'Autostrada del Brennero.