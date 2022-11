Ecco l'enorme convoglio che sta attraversando il Trentino: è uno dei più pesanti degli ultimi anni

Questa notte, per garantire il passaggio in sicurezza alcune strade sono state chiuse. Si tratta di un trasformatore di grosse dimensioni diretto in Austria

TRENTO. Si trovava ancora in Trentino nelle prime ore di questa mattina il convoglio enorme lungo ben 70 metri, dal peso di 380 tonnellate e sorretto da circa un centinaio di ruote per distribuire uniformemente il carico, diretto in Austria.

Come già scritto da il Dolomiti (Qui l'articolo), il trasporto eccezionale è un trasformatore di grosse dimensioni che da Milano è stato inviato ad una centrale per la produzione di energia elettrica in Austria.

Le foto dei lettori testimoniano come il convoglio alle prime ore di questa mattina si trovava fermo lungo la statale 12 all'altezza di Cadino.

Quello che sta attraversando in questo ore il Trentino è uno dei carichi più pesanti transitati sulle nostre strade negli ultimi tempi.

La massima attenzione, quindi è stata d'obbligo. Proprio per questa la strada statale 12 è stata chiusa nella notte in alcuni tratti per garantire il passaggio in sicurezza del convoglio. Oltre alla Ss12 è stato interessato anche un tratto della strada provinciale 235 tra Trento e Spini di Gardolo.