In arrivo un trasporto eccezionale lungo le strade del Trentino (FOTO): ecco dove passerà il convoglio questa notte

Si tratta del terzo (e ultimo) carico che interesserà il territorio provinciale per trasportare grosse componentistiche per la produzione di energia elettrica da Milano a Nauders, in Austria. Nella notte tra oggi e domani il grosso convoglio attraverserà la Ss12 del Brennero dal confine del Veneto fino alla provincia di Bolzano

TRENTO. Nuovo trasporto eccezionale sulle strade del Trentino: nella notte tra oggi e domani il terzo (e ultimo) carico diretto a Nauders in Austria, per il trasporto di grosse componentistiche per la produzione di energia elettrica, attraverserà il territorio provinciale dal confine con il Veneto a quello con l'Alto Adige.

Il trasporto eccezionale, come avvenuto in occasione del transito dei primi due convogli (dal peso di circa 380 tonnellate per oltre 70 metri di lunghezza), percorrerà la Ss12 del Brennero dalle 22 alle 3 circa, ma verranno interessate anche la Sp 235 dell'Interporto tra Trento e Spini di Gardolo e Via di Spini nella zona produttiva di Trento Nord.

Le autorità provinciali segnalano quindi possibili disagi alla circolazione con chiusure temporanee e deviazioni del traffico per cui si raccomanda la massima attenzione. Ecco una tabella orientativa degli orari di passaggio.