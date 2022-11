Un trasporto eccezionale attraversa il Trentino, chiusure e deviazioni localizzate: disagi alla viabilità

Foto d'archivio

TRENTO. Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre, tra le 22.00 e le 3.00, la strada statale 12 sarà chiusa in alcuni tratti per garantire il passaggio in sicurezza di un trasporto eccezionale.

Più precisamente il trasporto eccezionale attraverserà il Trentino in direzione nord, percorrendo l’intera strada statale 12 dal confine con il Veneto a quello altoatesino. Non solo, perché sarà interessato anche un tratto della strada provinciale 235 tra Trento e Spini di Gardolo.

Per questo la Provincia, tramite una nota, segnala possibili disagi alla circolazione con chiusure e deviazioni localizzate e conseguenti rallentamenti. In questi orari il consiglio è quello di utilizzare la strada provinciale 90 “Destra Adige” e l’Autostrada del Brennero A22.